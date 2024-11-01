Maç öncesi magandalar öldürdü!
İstanbul Küçükçekmece'de husumetlisini gören magandaların yağdırdığı kurşunlar 19 yaşındaki Muhammet Mutluay'ı hayattan kopardı. Halı sahaya giderken aracın içinde başına kurşun isabet eden genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olay yerinden kaçan magandaları yakalamak için çalışma başlattı
Küçükçekmece'de olay dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi.
İHA'da yer alan habere göre 10 gün önce aralarında sorun yaşadıkları ve ayağından yaraladıkları husumetlilerini cadde üzerinde gören magandalar, tekrar kurşun yağdırmaya başladı.
HALI SAHAYA GİDİYORDU
Bu sırada arkadaşlarıyla birlikte halı sahaya giden 19 yaşındaki Muhammet Mutluay araç içerisindeyken başına isabet eden kurşun sonucu ağır yaralandı. Mutluay’ın vurulduğunu gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
AĞIR YARALI GENÇ KURTARILAMADI
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından talihsiz genç hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralan Muhammet Mutluay kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Ekipler olay yerinden kaçan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.
ACILI BABA KONUŞTU
Oğlunu kaybeden acılı baba Tanju Mutluay şu ifadeleri kullandı: "Ben iş nedeniyle Bodrum'daydım. Saat 02.30'da telefon geldi. Onun üzerine iş arkadaşım beni buraya getirdi. Oğlumun vurulduğunu burada öğrendim, bana kaza dediler. Hastaneye geldiğimde abim söyledi kaza değilmiş, yorgun mermi gelmiş. O zaman zaten dünyam yıkıldı. Yorgun mermiler bitmiyor. Daha önce başka canlar da yandı, bu hala devam ediyor. Dün akşam yine aynı yerde, aynı olay yeri ekibi varmış."
"BEN ŞİMDİ ONUN ÖLÜSÜNÜ ÖPTÜM"
"Ben şimdi onun ölüsünü öptüm. Ben çocuğuma her şeyi öğrettim. Muhammet herkesi arar, hatırını sorardı. Mahallemdeki berber bana, 'Kapıdan geçen insanlar selam vermezken, Muhammet gelirdi, nasıl olduğumu sorardı' diyor. Benim oğlum çiçek gibiydi. Dün akşamdan beri buraya gelen insanların haddi hesabı yok. Öyle sevilen bir çocuktu. Ben inanıyorum ki, bunlar yakalanacak. Cezalarını alacaklar. O mahallede 15 günde 3 defa olay olmuş. Bunun önüne geçilmeli, sonu gelsin ve başka babaların canı yanmasın."
"KARDEŞİM BİR KAZA KURŞUNUNA DENK GELDİ"
Muhammet Mutluay’ın vurulduğu arabada olan Hüseyin Yiğit de şunları söyledi: "Ben de arabadaydım. Sol arka koltukta oturuyordum. Muhammet, sağ ön koltukta oturuyordu. Saat 23.00 sularında ofisten çıktık. 23.30’da halı saha maçımız vardı. Olay, 23.25 gibi yaşandı. Biz cadde üzerinde seyir halindeyken yavaş bir şekilde ilerliyorduk. 3 el silah sesi duyduk. 2 tanesi park halindeki servis aracına denk geldi. Bir tanesi de bizim aracımıza denk geldi. Arabamızın arka, üst tarafından girdi. İki tane metali delerek benim yanımdan geçti. Muhammet arkasından vuruldu. Burada doktorlar yardımcı oldular. Bize söyledikleri ise, kurşun sol arkadan giriyor, sağ ön tarafta kalıyor. Hiç dışarı çıkmadı. Beynin fonksiyonlarının çok yetersiz olduğunu söylediler. Beyin kanaması da yoktu. Bugün saat 11.00'da acı haberi aldık. Uyuşturucu çetesi olayı. Bundan yaklaşık 10 gün önce aynı olay oluyor. Bir berber dükkanında iki kişiyi kurşunluyorlar. 10 gün sonra tekrar geliyorlar. Biz de şans eseri o yoldan geçerken bize denk geldi. Kardeşim bir kaza kurşununa denk geldi. Kaza kurşunu sebebiyle vefat etti."