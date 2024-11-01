Maç öncesi magandalar öldürdü!

Küçükçekmece'de olay dün gece saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

İHA'da yer alan habere göre 10 gün önce aralarında sorun yaşadıkları ve ayağından yaraladıkları husumetlilerini cadde üzerinde gören magandalar, tekrar kurşun yağdırmaya başladı.

Bu sırada arkadaşlarıyla birlikte halı sahaya giden 19 yaşındaki Muhammet Mutluay araç içerisindeyken başına isabet eden kurşun sonucu ağır yaralandı. Mutluay’ın vurulduğunu gören arkadaşları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından talihsiz genç hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralan Muhammet Mutluay kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Ekipler olay yerinden kaçan magandaları yakalamak için çalışma başlattı.

ACILI BABA KONUŞTU

Oğlunu kaybeden acılı baba Tanju Mutluay şu ifadeleri kullandı: "Ben iş nedeniyle Bodrum'daydım. Saat 02.30'da telefon geldi. Onun üzerine iş arkadaşım beni buraya getirdi. Oğlumun vurulduğunu burada öğrendim, bana kaza dediler. Hastaneye geldiğimde abim söyledi kaza değilmiş, yorgun mermi gelmiş. O zaman zaten dünyam yıkıldı. Yorgun mermiler bitmiyor. Daha önce başka canlar da yandı, bu hala devam ediyor. Dün akşam yine aynı yerde, aynı olay yeri ekibi varmış."

"BEN ŞİMDİ ONUN ÖLÜSÜNÜ ÖPTÜM"

"Ben şimdi onun ölüsünü öptüm. Ben çocuğuma her şeyi öğrettim. Muhammet herkesi arar, hatırını sorardı. Mahallemdeki berber bana, 'Kapıdan geçen insanlar selam vermezken, Muhammet gelirdi, nasıl olduğumu sorardı' diyor. Benim oğlum çiçek gibiydi. Dün akşamdan beri buraya gelen insanların haddi hesabı yok. Öyle sevilen bir çocuktu. Ben inanıyorum ki, bunlar yakalanacak. Cezalarını alacaklar. O mahallede 15 günde 3 defa olay olmuş. Bunun önüne geçilmeli, sonu gelsin ve başka babaların canı yanmasın."