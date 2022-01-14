Maç Ahmet Çalık için durdu

Geçtiğimiz salı günü trafik kazası geçirerek hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık, Beşiktaş - Gaziantep maçında anıldı.

Karşılaşma öncesinde Gaziantep FK oyuncuları, üzerinde 'Kalbimizdesin' yazan Ahmet Çalık'ın fotoğrafının yer aldığı formalarla ısınmaya çıktı. Daha sonra saygı duruşu yapıldı.

Ahmet Çalık'ın giydiği 6 numaralı formaya ithafen 6. dakikada oyun durdu. Beşiktaş kalecisi Ersin, topu taca attı. Futbolcular ve tribünler alkışlarla Ahmet Çalık'ı andı. Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli'nin dua okuduğu görüldü. Siyah-beyazlı tribünler de Ahmet Çalık için tezahürat yaptı.