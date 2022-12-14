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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Mabel Matiz, sahilde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Lüks otomobiliyle Arnavutköy'e yanaşan Matiz, yaklaşık yarım saat boyunca Boğaz havası aldı.

Kulağından kulaklığı ve elinden telefonunu düşürmeyen Mabel Matiz, bol bol şarkı dinledi. Bir hayli meşgul olan ve telefonundan gözünü bir an olsun ayırmayan ünlü şarkıcı, yürüyüşünü bitirdikten sonra tekrar otomobilini çağırdı.

Kısa bir görüşme sonrası otomobiline binen Matiz, daha sonra hızla oradan ayrıldı.