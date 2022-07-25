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SON DAKİKA | Maaş farkı ödemeleri hesaplara yatıyor! 2022 Zamlı memur ve emekli maaşı farkları ne zaman yatacak, ne kadar? SSK ve Bağ-Kur 4A-4B-4C zamlı emekli maaşı ve maaş farkı ödeme tarihleri takvimi

Maaş farkı ödemeleri hesaplara yatıyor! 2022 Zamlı memur ve emekli maaşı farkları ödeme tarihi belli oldu!

Temmuz memur ve emekli maaş farkı ödeme takvimi araştırmaları son günlerde hız kazandı. 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte memur ve emekli zammı oranları netleşti. Memur ve memur emeklilerine yüzde 41,69 zam uygulanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ise yüzde 42,35 oranında zam yapıldı. 4A-4B-4C zamlı emekli maaşı ödemeleri 17 Temmuz günü itibariyle tahsis numarası sıralamasına göre yapılıyor. İşte, Zamlı emekli maaşı ödeme takvimi...

25.07.2022 - 12:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • Zamlı emekli maaşları ödeme takvimi belli oldu. Temmuz enflasyon zammının açıklanmasının ardından gözler 2022 memur ve emekli maaş farklarının ödeneceği tarihe çevrildi.  Memurlar zamlı maaşlarını 8 Temmuz tarihinde alırken, SSK ve Bağ-Kur emekliliwe ise 17 Temmuz günü itibariyle zamlı maaşlarını alıyorlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Emekli Sandığı Kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların Temmuz ayı zam farklarının ödeneceği tarihi açıkladı. İşte, 2022 memur ve emekli maaş farklarının ödeneceği tarih...

  • TEMMUZ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.

  • Buna göre;

    Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

    Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

    1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

    2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

    3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildi.

    Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL oldu.

  • 2022 EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

    Emekli maaş zammı oranı açıklandı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu.

    Buna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacak.

  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Geçen yıl 1500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2 bin 500’ye çıkartıldı. Ancak, yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun Meclis’teki görüşmeleri sırasında 3 bin 500 liraya yükseldi.

    Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

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