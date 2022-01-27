Emekli maaş farkı son dakika haberi... Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 2022 emekli maaş farkları ile ilgili beklenen gün geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre, maaş farkları bugün itibarı ile hesaplara yatacak. Bu noktada, memur ve emekli maaş farkları ne zaman verilecek konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Bakanlığın açıklamasında, SSK, Bağkur ve emekli sandığı emekli maaş farkları ile ilgili detaylar paylaşıldı.

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK, NE KADAR ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Harp ve Vazife Malullerine Yapılacak 2021 Yılı Ek Ödemeleri ile Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2022 Yılı Ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklama yaptı.

İşte, SSK (SGK) ve Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak konusuyla ilgili gelişmeler;