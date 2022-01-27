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Maaş farkı ödeme tarihleri takvimi 2022: Memur ve SSK - Bağkur emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman verilecek? Ek zam ve emekli maaş farkları saat kaçta yatacak?

Maaş farkı ödeme tarihleri takvimi 2022: Memur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman verilecek

Maaş farkları yattı mı sorusu, günün en çok araştırılanları arasında öne çıkıyor. Edinilen bilgiye göre, maaş farkları ödemesi için beklenen gün geldi. Hatırlanacağı gibi, 2022 emekli maaş farkı ödeme tarihleri geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Peki, memur ve emekli maaş farkları hesaplara yattı mı? Maaş farkları ne zaman, saat kaçta verilecek? İşte detaylar

27.01.2022 - 12:34 | Güncelleme: GÜNDEM

  • Emekli maaş farkı son dakika haberi... Milyonlarca emekliyi ilgilendiren 2022 emekli maaş farkları ile ilgili beklenen gün geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamaya göre, maaş farkları bugün itibarı ile hesaplara yatacak. Bu noktada, memur ve emekli maaş farkları ne zaman verilecek konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Bakanlığın açıklamasında, SSK, Bağkur ve emekli sandığı emekli maaş farkları ile ilgili detaylar paylaşıldı. 

    EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK, NE KADAR ÖDENECEK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Harp ve Vazife Malullerine Yapılacak 2021 Yılı Ek Ödemeleri ile Emekli Sandığı Kapsamında Emekli, Malul, Vazife Malulü, Dul veya Yetim Aylığı Alanların 2022 Yılı Ocak ayı zam farklarının ödenmesi ile ilgili açıklama yaptı.

    İşte, SSK (SGK) ve Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak konusuyla ilgili gelişmeler;

  • EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alanların 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları 27 Ocak’ta ödenecek.

  • EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKI NASIL VE NEREDEN ÖDENECEK?

    5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.386.565 kişinin 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 27 Ocak 2022 tarihinde ödenecektir. Buna göre;

  • Aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

    Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

    Grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara; 1 aylık tutarında,

    Grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara; 2 aylık tutarında,

    Grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara; 3 aylık tutarında,

    aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 3.648.011.335,11 TL'dir.

  • 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.

    5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun ek 79'uncu maddesi gereğince; harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bu kapsamda olup aylık bağlanan hak sahiplerine, maluliyet derece ve göstergelerine göre yılın en geç ilk üç ayı içinde ek ödeme ödenmektedir. Bu kapsamdaki 59.258 kişiye yapılacak toplam ödeme 308.742.058,77 TL'dir.

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