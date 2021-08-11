5 proje belirlendi

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Türkiye'de ilk veya ikinci uzun metraj filmi üzerine çalışan sinemacıların başvurduğu M2 Senaryo Geliştirme Atölyesi'ne katılmaya hak kazanan 5 kurmaca film projesi belirlendi

HABERTURK.COM

Film Independent Global Media Makers desteğiyle gerçekleştirilecek olan M2 Senaryo Geliştirme Atölyesi'ne katılmaya hak kazanan 5 kurmaca film projesi belirlendi. Atölye 20 - 22 Ağustos ve 16 - 17 Ekim 2021 tarihlerinde iki oturumlu ve online olarak gerçekleştirilecek.

İlk defa düzenlenen etkinliğe 57 ilk veya ikinci film projesi başvurdu. Seçilen projeler şunlar;

* Annemin Cadıları

Senarist - Yönetmen: Safiye Şensoy

* Aşk Hakkında Bildikleri Her Şey

Senarist - Yönetmen: Melik Kuru

* Balık Kırgını

Senarist: Deniz Yeşilgün

* Gülizar

Senarist - Yönetmen: Belkıs Bayrak

* Salyangozlar

Senarist - Yönetmen: Gülten Taranç

Seçilen 5 proje ekibi, atölye süresince Film Independent'ın senaryo ve yönetmenlik atölyeleri mentoru Ruth Atkinson, Prague Film School'dan Neal Dhand ve senarist yönetmen Ali Vatansever ile grup ve birebir olarak yoğun bir senaryo çalışması gerçekleştirecek. Projelerine özel yapım stratejisi geliştirmek için yapımcı Selin Vatansever ile birebir çalışacak ve birçok yerli ve yabancı sektör konuğunun katılımı ve vaka çalışmalarıyla film yapımı ve pazarlama üzerine yoğunlaşacak.