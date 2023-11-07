M2 metrosu neden kapalı? M2 Yenikapı-Hacıosman Hattı ne zaman açılacak?
İstanbul'un en çok kullanılan metro hatlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bazı duraklar kapatıldı. Bu noktada gözler "M2 metrosu neden kapalı, ne zaman açılacak?" sorularına çevrildi. Konuya ilişkin Metro İstanbul'dan son dakika açıklama geldi. İşte, detaylar...
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İstanbul'un en işlek hatlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda bazı duraklar bu sabah saatlerinde kapatıldı. Seferlerin durdurulmasıyla "M2 metrosu neden kapalı ve ne zaman açılacak?" sorusu gündeme geldi. İşte, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki soruna ilişkin ayrıntılar...
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M2 YENİKAPI-HACIOSMAN METROSU NEDEN KAPALI?
Metro İstanbul sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı 4.Levent istasyonumuzda bir yolcumuzun intihar girişiminde bulunması nedeniyle 4.Levent istasyonumuz işletmeye kapatılmıştır. Seferlerimiz Yenikapı-Şişli/Mecidiyeköy ve Sanayi Mahallesi-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.
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METRO NE ZAMAN AÇILACAK?
M2 enikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın ne zaman açılacağına ilişkin bir bilgi bulunmuyor. Konuya dair açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecek.
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