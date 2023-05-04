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M ile başlayan kız isimleri: M harfi ile başlayan kız bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Bir kız bebeği olacağını öğrenen çiftler, bu heyecanlı süreçte tüm hazırlıklarını bir plan doğrultusunda titizlikle hayata geçiriyor. Sürecin en keyifli ancak en zor kısmı ise kızlarının hangi ismi alacağına karar verme aşaması oluyor. M ile başlayan kız isimleri, en sık rastlanan isimler arasındadır. Bu durumun en önemli nedeni, M harfi ile başlayan kız bebek isimlerinin hem popüler ve modern hem de geleneksel ve klasik isimlerden oluşmasıdır. Eğer yakın bir zamanda kızınız dünyaya gelecekse ona en uygun ve en güzel ismi bulmak için M harfi ile başlayan kız isimleri ve anlamlarını inceleyebilirsiniz.

Giriş: 04.05.2023 - 01:34 | Güncelleme: ABONE OL
M ile Başlayan Kız İsimleri: M Harfi ile Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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M ile Başlayan Kız İsimleri

İçeriğimizin devamında yer alan M ile başlayan kız bebeği isim önerileri arasından dilediğinizi tercih ederek, bebeğinize en uygun ismi bulabilirsiniz.

M Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

  • Macide: Şanlı, şerefli, iyi ahlaklı
  • Mahfer: Ayın ışığı, aydınlık
  • Mahinur: Ay gibi güzel, ay yüzlü güzel
  • Mahmure: Uykusu gelmiş, uykulu
  • Mahpeyker: Güzel yüzlü
  • Maide: 1) Yemek bulunan sofra, şölen. 2) Kuran’da bir sure ismi.
  • Maksude: Niyet
  • Manolya: Güzel kokan ve çiçekleri olan bitki
  • Maral: Dişi geyik
  • Marziye: 1) Tasavvufta bir nefis mertebesi. 2) Razı olma.
  • Masal: Çocuklara anlatılan hikâye, öykü
  • Mavi: Bir renk adı
  • Maya: Öz, yaradılış
  • Mayıs: Bahar mevsimine denk gelen 12 aydan biri
  • Mayra: Güzel olan, güzellik
  • Medar: Dayanıklı
  • Medeniyet: Uygarlık
  • Mediha: Beğenilen kadın, methedilen kadın
  • Medine: Muhammed’in kabrinin bulunduğu yer, Arabistan’da bir şehir
  • Meftune: Tutkulu, gönlünü kaptıran, aşık
  • Mehin: Dişi at
  • Mehir: Ay
  • Mehpare: Ay gibi güzel
  • Mehtap: Dolunay
  • Mehveş: Ay gibi yüzü olan, ay kadar güzel
  • Melahat: Güzel yüzlü
  • Mela: Topluluk
  • Melda: Genç, ince ve nazik,
  • Melek: Allah ile insan arasında aracılık yapan nurani varlık
  • Meliha: Kraliçe melek,
  • Melike: Kadın hükümdar
  • Melinay: Cennette yağan ilk yağmur damlası
  • Melis: 1) Bal arısı. 2) Sevgili
  • Melisa: Bal arısı
  • Meliz: Tatlı ve güzel
  • Melodi: Nağme, ezgi
  • Meltem: Karadan denize doğru esen rüzgâr
  • Menekşe: Mor renkli bitki
  • Meral: Dişi geyik, ceylan
  • Meriç: Balkanlar’da bir nehir
  • Merih: Mars gezegeninin diğer adı
  • Mersa: Liman
  • Merve: Mekke’de bulunan bir dağ
  • Meryem: İffetli ve temiz kadın
  • Merzuka: Rızkı verilen
  • Mesude: Bahtiyar, mutlu
  • Meva: 1) Cennette bulunan bir yer. 1) Sığınılan yer
  • Mevsim: Yılın dört bölümünü oluşturan
  • Meyra: Parlak, parlayan ışık
  • Mısra: Şiirin her bir dizesi
  • Mia: Parlayan
  • Mihra: Hoşgörülü, iyilik yapan, kültürlü ve ufku açık kişi
  • Mihrican: Sonbahar mevsimi
  • Mihriban: Güler yüzlü, yumuşak huylu kişi
  • Mihrimah: 1) Güneş ve ay. 1) Muradına eren kişi.
  • Mila: Benim canım anlamında
  • Milena: Çok sevilen zarif kız
  • Mina: 1) Liman. 2) Camın ana maddesi.
  • Mine: 1) Parlak nakış. 2) Diş üzerinde bulunan ince tabaka. 3) Camı andıran cila.
  • Minel: Cennette bulunan inci tanesi
  • Mira: 1) Kuyruklu yıldız. 2) Eski bir Likya kenti.
  • Miray: 1) Güneş ve ay gibi parıldayan. 2) Ayın ilk günleri.
  • Mirden: Cennet yüzü
  • Mislina: Yedi Uyurlardan birinin ismi
  • Miyase: Değerli taşlarla süslenmiş taç
  • Mualla: Yüksek mertebede olan, makam sahibi
  • Muazzez: Sevilen ve sayılan, değerli, kıymetli
  • Muhibbe: Kadın dost
  • Mukadder: Olması gereken, alın yazısı, kader
  • Mukaddes: Mübarek olan
  • Muradiye: Muradına eren kadın
  • Müberra: Aklanan, arınmış
  • Müge: İnci çiçeği
  • Müjde: Sevinçli haber
  • Müjgan: Kirpikler
  • Mürvet: Mertlik
  • Müyesser: Kolay olan
  • Müzeyyen: Süslü olan, süslenmiş

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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