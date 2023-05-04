M ile Başlayan Kız İsimleri
İçeriğimizin devamında yer alan M ile başlayan kız bebeği isim önerileri arasından dilediğinizi tercih ederek, bebeğinize en uygun ismi bulabilirsiniz.
M Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları
- Macide: Şanlı, şerefli, iyi ahlaklı
- Mahfer: Ayın ışığı, aydınlık
- Mahinur: Ay gibi güzel, ay yüzlü güzel
- Mahmure: Uykusu gelmiş, uykulu
- Mahpeyker: Güzel yüzlü
- Maide: 1) Yemek bulunan sofra, şölen. 2) Kuran’da bir sure ismi.
- Maksude: Niyet
- Manolya: Güzel kokan ve çiçekleri olan bitki
- Maral: Dişi geyik
- Marziye: 1) Tasavvufta bir nefis mertebesi. 2) Razı olma.
- Masal: Çocuklara anlatılan hikâye, öykü
- Mavi: Bir renk adı
- Maya: Öz, yaradılış
- Mayıs: Bahar mevsimine denk gelen 12 aydan biri
- Mayra: Güzel olan, güzellik
- Medar: Dayanıklı
- Medeniyet: Uygarlık
- Mediha: Beğenilen kadın, methedilen kadın
- Medine: Muhammed’in kabrinin bulunduğu yer, Arabistan’da bir şehir
- Meftune: Tutkulu, gönlünü kaptıran, aşık
- Mehin: Dişi at
- Mehir: Ay
- Mehpare: Ay gibi güzel
- Mehtap: Dolunay
- Mehveş: Ay gibi yüzü olan, ay kadar güzel
- Melahat: Güzel yüzlü
- Mela: Topluluk
- Melda: Genç, ince ve nazik,
- Melek: Allah ile insan arasında aracılık yapan nurani varlık
- Meliha: Kraliçe melek,
- Melike: Kadın hükümdar
- Melinay: Cennette yağan ilk yağmur damlası
- Melis: 1) Bal arısı. 2) Sevgili
- Melisa: Bal arısı
- Meliz: Tatlı ve güzel
- Melodi: Nağme, ezgi
- Meltem: Karadan denize doğru esen rüzgâr
- Menekşe: Mor renkli bitki
- Meral: Dişi geyik, ceylan
- Meriç: Balkanlar’da bir nehir
- Merih: Mars gezegeninin diğer adı
- Mersa: Liman
- Merve: Mekke’de bulunan bir dağ
- Meryem: İffetli ve temiz kadın
- Merzuka: Rızkı verilen
- Mesude: Bahtiyar, mutlu
- Meva: 1) Cennette bulunan bir yer. 1) Sığınılan yer
- Mevsim: Yılın dört bölümünü oluşturan
- Meyra: Parlak, parlayan ışık
- Mısra: Şiirin her bir dizesi
- Mia: Parlayan
- Mihra: Hoşgörülü, iyilik yapan, kültürlü ve ufku açık kişi
- Mihrican: Sonbahar mevsimi
- Mihriban: Güler yüzlü, yumuşak huylu kişi
- Mihrimah: 1) Güneş ve ay. 1) Muradına eren kişi.
- Mila: Benim canım anlamında
- Milena: Çok sevilen zarif kız
- Mina: 1) Liman. 2) Camın ana maddesi.
- Mine: 1) Parlak nakış. 2) Diş üzerinde bulunan ince tabaka. 3) Camı andıran cila.
- Minel: Cennette bulunan inci tanesi
- Mira: 1) Kuyruklu yıldız. 2) Eski bir Likya kenti.
- Miray: 1) Güneş ve ay gibi parıldayan. 2) Ayın ilk günleri.
- Mirden: Cennet yüzü
- Mislina: Yedi Uyurlardan birinin ismi
- Miyase: Değerli taşlarla süslenmiş taç
- Mualla: Yüksek mertebede olan, makam sahibi
- Muazzez: Sevilen ve sayılan, değerli, kıymetli
- Muhibbe: Kadın dost
- Mukadder: Olması gereken, alın yazısı, kader
- Mukaddes: Mübarek olan
- Muradiye: Muradına eren kadın
- Müberra: Aklanan, arınmış
- Müge: İnci çiçeği
- Müjde: Sevinçli haber
- Müjgan: Kirpikler
- Mürvet: Mertlik
- Müyesser: Kolay olan
- Müzeyyen: Süslü olan, süslenmiş