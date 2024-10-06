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        Haberler Spor Futbol Fransa Lyon'da Zaha, maç kadrosunda yok! - Futbol Haberleri

        Lyon'da Zaha, maç kadrosunda yok!

        Galatasaray'ın eski yıldızı Wilfried Zaha, takımı Lyon'un Nantes ile oynayacağı maçın kadrosuna alınmadı. Lyon'da şu ana kadar beklentileri karşılayamayan Fildişi Sahilli futbolcu, 2 maçta 1 asit yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2024 - 14:16 Güncelleme: 06.10.2024 - 14:16
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        Zaha'ya bir şok daha!
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        Galatasaray'dan Lyon'a transfer olan Wilfried Zaha, Fransa'da da umduğunu şu ana kadar bulamadı.

        Fildişi Sahilli futbolcu, son olarak ligde Nantes ile oynayacakları maçın kadrosuna alınmadı.

        Zaha, UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Rangers ile oynanan maçın kadrosunda yer almış ancak oyuna girmemişti.

        TEKNİK DİREKTÖRÜ NE DEDİ?

        Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, geçtiğimiz hafta Toulouse ile oynanan maçın ardından, "Oyundan alınan ilk oyuncuydu, bu da sizinle aynı şeyleri gördüğümü gösteriyor. Yavaş yavaş entegre olacak ve kendisinden ne beklendiğini anlayacak." şeklinde bir açıklama yapmıştı.

        31 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta oynanan Toulouse maçına ilk 11'de başlamış ve 53'te oyundan çıkan ilk isim olmuştu. Fransız medyasından L'Equipe, söz konusu maçın ardından Zaha'ya 10 üzerinden 2 vererek maçın en kötüsü seçmişti.

        Zaha, şu ana kadar Lyon'da 2 maçta sahaya çıktı ve 1 asist yaptı.

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