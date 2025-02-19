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        Haberler Gündem Güncel Lütfü Savaş ifadeye çağrıldı | Son dakika haberleri

        CHP kurultayı soruşturmasında Lütfü Savaş, ifadeye çağrıldı

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen CHP kurultayına yönelik soruşturmada, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ifadeye çağrıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 15:01 Güncelleme: 19.02.2025 - 15:17
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        Lütfü Savaş ifadeye çağrıldı
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'da Kasım 2023'te gerçekleşen CHP 38'inci Olağan Kurultaya ilişkin iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını 10 Şubat'ta duyurdu.

        DHA'nın haberine göre soruşturma kapsamında eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Akif Hamzaçebi, tanık sıfatıyla ifadeye çağrılırken, bazı delegelerin de ifadelerine başvuruldu.

        25 ŞUBAT'TA İFADE VERECEK

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' şeklindeki iddialar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı da tanık sıfatıyla ifadeye çağırdı.

        Savaş'tan CHP Kurultayı'na iptal davası
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        Savaş'ın, 25 Şubat'ta ifade vereceği öğrenildi. Savaş, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açmıştı.

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        #son dakika
        #Lütfü Savaş
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