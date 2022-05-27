LUNA coin son dakika gelişmeleri kripto para piyasalarına ilgi duyan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kripto para piyasalarında deprem etkisi yaratan Terra Luna coin geçtiğimiz günlerde 100 dolar seviyelerinden 40 sente kadar gerilerken yüzde yüze kadar değer kaybetmişti. TerraUSD (UST) ve Luna coinde yaşanan sert düşüş Bitcoin ve altcoin piyasalarında da düşüşü beraberinde getirirken Binance LUNA ve UST işlem çiftlerini kaldırdı. Kripto para borsaları bu adımı ortak atarken "LUNA ve UST binance'de neden yok, binance neden LUNA coin'i kaldırdı?" sorularına yanıt arandı. İşte, Terra Luna coin yorumu ve son durum...