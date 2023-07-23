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        Haberler Dünya Lukaşenko: Wagnerciler bizi strese sokmaya başladılar, batıya gitmek istiyorlar

        Lukaşenko: Wagnerciler bizi strese sokmaya başladılar, batıya gitmek istiyorlar

        Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ülkesinde bulunan Rus paralı güvenlik şirketi Wagner'in Batı'ya gitmek istediklerini belirterek, "Wagner'ciler bizi strese sokmaya başladılar" dedi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 15:40
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        Lukaşenko'dan Wagner'e: Bizi strese sokmaya başladılar
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        Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde konuşlanan Rus özel güvenlik şirketi Wagner’e ait paralı savaşçıların batıya gitmek istediklerini belirterek “Wagner'ciler bizi strese sokmaya başladılar, batıya gitmek istiyorlar. 'Varşova ve Rzeszow'a bir geziye çıkalım' diyorlar.” ifadesini kullandı.

        Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile St. Petersburg’da bir araya geldi.

        Görüşmede, Ukrayna ordusunun çok sayıda asker kaybettiğini belirten Lukaşenko, “ABD’deki tahminlere göre Ukrayna, karşı saldırıya geçmesinden bu yana 26 bin asker kaybetti.” dedi.

        Lukaşenko, ülkesinde konuşlanan Wagner savaşçılarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak “Wagner'ciler bizi strese sokmaya başladılar, batıya gitmek istiyorlar. 'Varşova ve Rzeszow'a bir geziye çıkalım' diyorlar. Kararlaştırıldığı gibi onları Belarus’un merkezinde tutuyorum.” diye konuştu.

        Putin de Ukrayna’nın karşı saldırıda yaşadığı asker kaybının 26 binden fazla olduğunu vurgulayarak “Karşı saldırı var ancak başarısız oldu.” ifadesini kullandı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Aleksandr Lukaşenko
        #wagner
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