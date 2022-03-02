Lukaşenko işgal planını ifşa mı etti?

HABERTURK.COM

Lukaşenko, yanlışlıkla Rusya'nın işgal planlarını canlı yayında paylaşmış olabilir.

Lukaşenko dün güvenlik konseyi ile bir toplantı gerçekleştirdi. Belaruslu gazeteci Tadeusz Giczan'ın Twitter'da paylaştığı kısa bir videoda ise Lukaşenko Ukrayna'nın dört parçaya ayrıldığını gösteren bir haritayı işaret etti. Giczan paylaşımında hariyaya ilişkin "gerçek bir istila haritasına benziyor" dedi.

Rusya’nın kritik şehirleri ele geçirmek için yaptığı planların yer aldığı haritada Ukrayna’nın güneybatı sınırındaki Moldova’ya saldırı düzenlendiği görülüyor.

Videoda Lukaşenko'nun "Bu adamlara teşekkür ediyorum. Bizi uyardılar ve kelimenin tam anlamıyla füzelerin fırlatılmasından altı saat önce bunu keşfettik" derken duyuluyor. Belarus lideri ayrıca Rusya'nın İskender taktik füze sistemini haritada göstererek "Buradaydı, değil mi?" dediği de görülüyor.

Videonun Belarus devlet yanlısı bir Telegram kanalı tarafından yayınlandığı ortaya çıktı. Belarus'tan ise resmi bir açıklama yapılmadı.