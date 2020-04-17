Marsilya'dan sezon başında Fenerbahçe'ye transfer edilen Luiz Gustavo için yeni iddialar gelmeye devam ediyor. Fransa'da Footmarseille isimli haber sitesi, Gustavo’yu Lyon’un istediği ve tarafl ar arasında görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Bonservisine 6 milyon Euro ödenen 32 yaşındaki futbolcu, 22 maçta 2 gol, 1 asist üretti.

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