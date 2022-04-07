Spor Toto Süper Lig'in iki dev takımı Beşiktaş ve Fenerbahçe Luis Suarez transferinde karşı karşıya geldi.

İspanyol gazetesi AS’ın haberine göre daha önce Fenerbahçe ile adı geçen Luis Suarez’e, Beşiktaş da talip oldu.

Atletico Madrid forması giyen Suarez 13 gol ile takımın en skorer oyuncusu konumunda olmasına rağmen sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Seçeneklerini değerlendirmek isteyen Luis Suarez, menajerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe ile görüşmesini istedi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş da bu sezon forvet transferlerinden beklenen verimi alamadı. Berisha 31 maçta 8 gol atarken, Serdar Dursun 30 maçta 9 gol atabildi.

Beşiktaş’ta ise Chelsea’den kiralanan Batshuayi 26 maçta 12 gol skor katkısı sağlayabildi.