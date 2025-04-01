Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Thompson'ın öldürülmesine ilişkin davayla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamasında, Thompson'ı "masum bir adam ve iki küçük çocuğun babası" olarak nitelendiren Bondi, söz konusu olayın "Amerika'yı şok eden önceden planlanmış, soğukkanlı bir suikast" olduğunu kaydetti.