Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Eğitim Edebiyat Lügaz Nedir? Söz Sanatlarından Lügaz Ne Demek ve Örnekleri Neler?

        Lügaz nedir? Söz sanatlarından lügaz ne demek ve örnekleri neler?

        13. yüzyılda başlayıp 19. yüzyıla kadar devam eden Divan edebiyatında birçok farklı söz sanatı kullanılmıştır. Bu söz sanatları şiirin edebi değerini arttırmak, şairin marifetlerinin sergilenmesi gibi amaçlarla kullanılmıştır. Peki bu söz sanatlarından biri olan lügaz nedir? Söz Sanatlarından Lügaz Ne Demek? Bu soruların cevaplarını ve lügaz örneklerini sizler için hazırladık.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 17:36 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lügaz nedir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kelime anlamı “bilmece, bulmaca” olan Lügaz, söz sanatı olarak anlamına bakıldığında anlamı “lafız veya mahiyet özellikleri belirtilerek bir nesnenin adının bulunması istenen, Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında bir belâgat terimi, genellikle manzum bir söz sanatı”dır. Divan edebiyatında sıklıkla kullanılan bir söz sanatı olan lügaz, bir başka söz sanatı olan muamma ile birlikte kullanılır.

        Lügaz Nedir?

        Lugaz olarak da karşılaştığımız lügaz, divan edebiyatında sık kullanılan bir söz sanatıdır. Herhangi bir nesnenin ya da varlığın özellikleri anlatılarak yazılan manzum bilmecelere lügaz denir. Lügaz, çoğunlukla soru şeklinde yazılır. Lügaz kelimesi Arapça, “lağz” kökünden gelmektedir. Lağz kelimesinin anlamı sözlükte üstü kapalı konuşmak, bilmece gibi esrarlı konuşmak anlamlarına gelmektedir. Lügaz sanatı Arap edebiyatında doğmuş oradan İran edebiyatına geçmiş ve sonrasında da Türk edebiyatına geçmiştir.

        REKLAM
        Mesnevi nedir?
        Mesnevi nedir?

        Divan şiirindeki ilk lügaz örnekleri 15. Yüzyılda görülmüştür. Lügaz sanatı özellikle 18. Yüzyılda sıklıkla kullanılmıştır.

        Lügazlar genellikle divanların son bölümlerine konur.

        Lügaz genelde soru biçiminde düzenlenir. Lügazların en önemli özelliği, içlerinde çözüme ilişkin ipuçlarını da barındırmasıdır. Lügazlar ol ne kim, ol nedir kim, ol ne şey kim gibi soru kalıplarıyla başlarlar. Devamında adı gizlenen nesne veya varlığı, okuyucuya buldurmak için söz konusu nesnenin veya varlığın belli başlı özellikleri sıralanır. Lügazın sonunda bu lügazı çözecek kişi için övgü dolu bir ödülün bulunduğu bir veya iki beyit yer alır. Burada bu övgünün yanına lügazın cevabını bulamayanlar için yergi de yer alabilir.

        Lügazlarda sıklıkla olmamakla beraber bazen de ebced hesabından yararlanılır. Ebced hesabı, Arap alfabesinin harflerine sayısal değerler atanarak kullanılan bir eski hesaplama yöntemidir. Bu yöntem, her harfe belirli bir sayı değeri atayarak, kelimelerin veya ifadelerin toplam sayısal değerlerini hesaplamak amacıyla kullanılır. Ebced hesabının kullanıldığı lügazlarda harflerin rakamsal karşılıkları kullanılarak sonuca ulaşılır.

        REKLAM

        İpucu verilmesine rağmen çözümü için kıvrak zeka gerektiren, çözümü zor olan lügazlara “işârî lugaz” adı verilir.

        Lügaz sanatı çoğunlukla bir başka söz sanatı olan muamma ile birlikte kullanılır. Muamma ile lügaz arasındaki fark, lügazın konusunun daha geniş olmasıdır.

        Lügazlar aslında bir bilmece oldukları için halk edebiyatındaki bilmece söz sanatı ile de benzerlik gösterir. Fakat lügaz ile halk edebiyatındaki bilmecenin en büyük farkı, lügazın divan şiirinde olmasından dolayısıyla da şairin adının anonim değil belirli olmasıdır.

        Lügaz Örnekleri Nelerdir?

        Aşağıda bulunan Priştineli Nûrî’ye ait lügaz örneğindeki cevabın ne olduğunu bulabilecek misiniz?

        Nedir ol dilber-i sîmîn-endâm

        Buldu âlemde aceb şöhret-i tâm

        Aslını sorma anın nesli Acem

        Isfahân’dan gelip oldu hem-dem

        Halkın ağzında gezer bî-çâre

        Ol sebeble yanar ammâ nâra

        REKLAM

        Bir ayak üzre gezer hidmetde

        Nûriyâ hem-dem olur hâcetde

        Bu mesnevide geçen lügazın cevabı nargiledir.

        Pes gönül misâli çağlar akar her yana

        Bu cevâbım işidenler kalur elbette tana

        İki nokta üç hurûf su’âlin itdin sen bana

        Biri yüz biri otuz biri kırk mîmden çıkar

        Aşık Ömer’e ait bu lügazda ise cevap kalemdir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "Ateşkes yarın sabah başlayacak"
        "Ateşkes yarın sabah başlayacak"
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Gazze konusunda ülkesini suçladı
        Gazze konusunda ülkesini suçladı
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Baba ile oğul 1 saat arayla öldü!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Habertürk Anasayfa