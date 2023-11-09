STAT: Ludogorets Arena

HAKEM: Ondřej Berka

SAAT: 23.00

YAYIN: Exxen

Ludogorets: Sluga, Witry, Verdon, Russo, Nedyalkov, Naressi, Piotrowski, Gonçalves, Vidal, Tekpetey, Duah

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi, Oosterwolde, Yusuf Akçiçek, Osayi-Samuel, Zajc, Crespo, İsmail Yüksek, Kent, Tadic, Batshuayi

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde bu sezon Avrupa arenasında oynadığı 9 müsabakanın tamamını kazanan sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek gruptan çıkmayı garantilemek istiyor. Grubunda 9 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe, müsabakadan puan ya da puanlar alması durumunda gruptan çıkmayı garantileyecek.

Sarı-lacivertlilerde Luan Peres, uzun süreli sakatlığı nedeniyle hem lig hem de Avrupa kadrosunda yer almazken sezona Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Serdar Aziz ve Samet Akaydın stoper rotasyonuyla başlandı.

İlk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1, ikinci karşılaşmasında deplasmanda Spartak Trnava'yı 2-1 mağlup eden sarı-lacivertliler, son olarak evinde konuk ettiği Ludogorets'i de 3-1 ile geçmişti.

Bahsi geçen stoperlerden Samet Akaydın UEFA kadrosunda yer almazken, Serdar Aziz, Rodrigo Becao ve Alekander Djiku'nun sakatlığı bulunuyor. Bu oyuncuların yokluğunda o bölgeye alternatif olarak düşünülen oyunculardan Mert Müldür de UEFA kadrosuna yazılmamıştı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Fred, King ve Mert Hakan Yandaş'ın da sakatlıkları bulunuyor.

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- Bulgar takımlarına karşı 6. kez

Sarı-lacivertliler, Bulgaristan takımlarıyla bugüne kadar 5 kez mücadele etti. İlk olarak 1980-1981 sezonunda UEFA Kupası 1. Tur’da Beroe ile eşleşen Fenerbahçe, iki müsabakada da rakibine mağlup oldu. 1992-1993 sezonunda da UEFA Kupası’nda Botev Plovdiv ile oynayan Kanarya, 3-1 ve 2-2’lik skorlarla rakibini elemeyi başardı. 26 Ekim 2023’te oynanan müsabakada Fenerbahçe, Ludogorets’i yenerek rakibine karşı ilk maçta galibiyet yaşadı.

- Avrupa'da 264. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 263 kez boy gösterdi. Bu süreçte 104 galibiyet alan Fenerbahçe, 55 müsabakada berabere kalıp 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 355 kez havalandırırken, kalesinde ise 372 gol gördü.

- Konferans Ligi’nde 12. maç

2021-2022 sezonunun son 16 play-off turunda Slavia Prag takımıyla eşleşen Fenerbahçe rakibine elenerek turnuvaya veda etmişti. Kanarya, bu sezon ise eleme turlarında 6 müsabaka yaptı. Konferans Ligi gruplarında dördüncü maçına çıkacak sarı-lacivertliler, bu organizasyonda 11 karşılaşmada 9 galibiyet, 2 mağlubiyet elde ederken rakip filelere 33 gol gönderip kalesinde 11 gol gördü.

- Avrupa'daki son 21 maçta 1 kez kaybetti

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı 12’si UEFA Avrupa Ligi, 6’sı UEFA Avrupa Konferans Ligi elemeleri, 3’ü de UEFA Avrupa Konferans Ligi grup mücadelesi olmak üzere toplam 21 karşılaşmada sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, tek mağlubiyetini geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla’ya karşı aldı. Bu süreçte Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde 8 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 9 müsabakada da galibiyet yaşadı.