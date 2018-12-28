Luckyred'den 'Yanımda Kal' açıklaması

28 ARALIK 2018ÜYE GİRİŞİHESABIM
Çağlar Ertuğrul ile Meriç Aral'ın başrollerini paylaştığı 'Yanımda Kal' adlı sinema filmi gösterime 21 Aralık'ta girdi. 12 bin 788 izleyiciyle açılan film için yapımcı şirket Luckyred, İzmit, Trabzon, Samsun, İzmir ve Sakarya galalar düzenleyecekti. Ne var ki filmin gösterime girdiği Mars Cinema Group'un seans saatlerinde yaptığı değişiklik nedeniyle galalar iptal edildi.
Yapımcı şirket Luckyred, bu konuda şu açıklamayı yaptı: Türkiye turnesi kapsamında yapmayı planladığımız ve duyurduğumuz İzmit, Trabzon, Samsun, İzmir ve Sakarya galalarını iptal etmek zorunda kaldığımızı üzülerek bildiriyoruz. Dağıtımı Mars Cinema Group tarafından gerçekleştirilen filmimizle ilgili olarak filmimiz vizyona girdiği tarihten itibaren dağıtımcı firmayla ciddi problemler yaşamaktayız. Filmimiz 153 noktada vizyona girmesine rağmen seans saatleri ya en geç ya da en erken saatlere ayarlanmış olup, gala düzenlediğimiz şehirlerde gala saatinde seansımızın olmadığı gerçeğiyle karşılaşmaktan dolayı derin bir üzüntü duymaktayız. Bu anlamda film vizyona girdiği günden itibaren merakla bekleyen oyuncularımızın sevenleri de konuyla ilgili düşüncelerini sosyal medya hesaplarından dile getirmişlerdir. Ve son olarak bugün itibariyle görüyoruz ki filmimiz ilgi görmesine rağmen Türkiye genelinde 5 sinemaya indirilmiş. Büyük bir emek verilerek çekilen bir sinema filmine karşı vizyona girdiği ilk günden yapılan bu tavrı kınıyor konuyu Türk halkının vicdanına bırakıyoruz.
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