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        Haberler Spor Futbol İtalya Luciano Spalletti: Ofansif fırsatlar bulmakta zorlandık - Futbol Haberleri

        Luciano Spalletti: Ofansif fırsatlar bulmakta zorlandık

        İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Türkiye karşısında topu geri kazanmakta zorlandıklarını ve bu yüzden de ofansif fırsatlar yakalayamadıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 00:48 Güncelleme: 05.06.2024 - 00:48
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        "Ofansif fırsatlar bulmakta zorlandık"
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        İtalya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) hazırlıkları kapsamında Bologna şehrinde bulunan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan özel maçta Türkiye ile golsüz berabere kaldı. İtalya Milli Takımının teknik direktörü Luciano Spalletti, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

        "OFANSİF FIRSATLAR BULMAKTA ZORLANDIK"

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, “Böyle bir maç bekliyordum. Fiziksel olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Belki daha kaliteli oynayabilirdik. Rakip alanda top oynamamız biraz zor oldu. Rakip topu aldıktan sonra topu geri almak zor oldu bizim için. Daha iyi oynamak için topu daha hızlı geri almamız gerekiyordu. Ofansif fırsatlar bulmakta zorlandık” ifadelerini kullandı.

        "YORGUN OLAN OYUNCULARIMIZ VARDI"

        Türkiye ile oynanan hazırlık maçında futbolcularını daha iyi tanıma fırsatı bulduğuna da değinen Spalletti, “Daha iyi çalışmamız lazım. Fazla top kaybettik ve bunun etkisini gördük sahada. Aynı zamanda yorgun olan futbolcularımız vardı. Bu da bizi etkiledi ve oyunumuzu bozdu. Fazla koştuk ama sonuca varamadık. Kanatlarda da kalite gösteremedik. Kendi sahamızda topu hızlı geri almamız gerekiyordu” cümlelerine yer verdi.

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