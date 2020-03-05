Fenerbahçe'de ikinci Ersun Yanal dönemi başarısız geçerken Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki Trabzonspor mücadelesiyle birlikte sona ermişti. Yeni teknik direktör arayışlarına giren sarı-lacivertlilerin gündeminde birçok isim öne çıkarken Mircea Lucescu da adaylar arasında gösteriliyordu. Son olarak A Milli Takımımızı çalıştıran Rumen teknik direktörle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

"BUNUN PARAYLA ALAKASI YOK"

Romanya'da yayın yapan ProSport'un haberine göre Mircea Lucescu, Fenerbahçe'de çalışmayı çok istiyor! Deneyimli teknik direktörün yakın arkadaşının aktardığına göre Lucescu, Beşiktaş ve Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe'yi de şampiyon yapmak istiyor ve iki yıllık teklif bekliyor! Haberde ayrıca Lucescu'nun sportif direktörlük değil, teknik direktörlük yapmak istediği belirtilirken 74 yaşında olmasına rağmen oldukça genç hissettiği ve çalışma arzusunun parayla alakası olmadığı kaydedildi.

2000-2002 yılları arasında Galatasaray'ı, 2002-2004 yılları arasında ise Beşiktaş'ı çalıştıran ve iki kulüple de şampiyonluk yaşayan Lucescu, 2017-2019 yılları arasında A Milli Futbol Takımımızda görev yapmıştı.