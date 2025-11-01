Lucas Torreira: Hayatımı Galatasaray'a adadım

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Galatasaray'ın orta sahası Lucas Torreira, karşılaşmayı değerlendirdi.

"DÜZELTMEMİZ GEREKEN ÇOK ŞEY VAR"

Maçı değerlendiren Torreira, "Çok zor maç olacağını biliyorduk. Trabzonspor'un bizi zorlayacağını, iyi takım olduğunu biliyorduk. Ne oynadıklarını iyi biliyorlar. Ceza sahasına iyi giriyorlar. Tüm hafta bunlara çalıştık. Elimizden geleni yaptık. Onlar puan farkını kapatmak, biz açmak istiyorduk. Şimdi düzeltmemiz gereken çok şey var. Bir sonraki maçlarda daha iyisini yapacağız." dedi.