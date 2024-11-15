Lucas Torreira'dan, Devrim Özkan'a; "En sevdiğim insanla dünyadaki yerim"
Devrim Özkan ve sevgilisi Lucas Torreira, liglere milli ara verilmesinin ardından Uruguay'a seyahat etmişti. Ünlü ikili, tatillerine dair yeni paylaşımlarda bulundu
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Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, şu sıralar yaşadıkları aşkla gündemde. Ünlü ikili, romantik anlarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşmaktan geri durmuyor ve bu paylaşımlar, aşklarını gözler önüne seriyor.
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Geçtiğimiz günlerde, liglere milli ara verilmesinin ardından Devrim Özkan, sevgilisi Lucas Torreira ile birlikte Arjantin'in başkenti Buenos Aires'e seyahat etmişti. Âşıklar, Arjantin'deki keyifli anlarının ardından, Torreira'nın memleketi Uruguay’a geçti.
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"EN SEVDİĞİM İNSANLA DÜNYADAKİ YERİM"
Lucas Torreira, sosyal medya hesabından Devrim Özkan ile birlikte çıktıkları tatilden bir fotoğrafını paylaştı. Torreira, paylaşımına; "En sevdiğim insanla dünyadaki yerim. Gülümsemeyi asla bırakma aşkım, sen özelsin" notunu ekledi.
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Bu paylaşıma Devrim Özkan ise "Şehrin kadar güzelsin" şeklindeki ifadelerle karşılık verdi.
Fotoğraflar: Instagram