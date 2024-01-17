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        Haberler Dünya Lübnan’daki Hizbullah, İsrail’in sınır üzerindeki mevzilerine saldırılar düzenledi

        Lübnan’daki Hizbullah, İsrail’in sınır üzerindeki mevzilerine saldırılar düzenledi

        Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, ülkenin güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan askeri mevzilerine yönelik saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 18:33 Güncelleme: 17.01.2024 - 18:33
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        Hizbullah'tan İsrail'e füzeli saldırı
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        Hizbullah, İsrail güçlerine yönelik düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.

        Açıklamada, İsrail’e ait Kefr Şuba Tepeleri’nde yer alan Ruveysat el Alem mevzisine Burkan füzesi ile saldırı yapıldığı ifade edildi.

        Tal Şaar, el Abad ve er-Rahib mevzilerinin uygun silahlarla hedef alındığı kaydedildi.

        İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 162 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

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