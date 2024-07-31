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        Haberler Dünya Ortadoğu Lübnan, İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek | Dış Haberler

        Lübnan, İsrail'i BM Güvenlik Konseyi'ne şikayet edecek

        Lübnan, başkent Beyrut'un güneyinde düzenlediği saldırı nedeniyle İsrail aleyhinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayette bulunacaklarını açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 02:52 Güncelleme: 31.07.2024 - 04:00
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        Lübnan, İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek
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        Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Beyrut merkezli LBCI TV'ye yaptığı açıklamada, "Bu saldırıyı kınıyor, başkentin vurulmasını kabul etmiyoruz." dedi.

        AA'nın haberine göre; Buhabib, "Bu saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'e karşı şikayette bulunacağız." ifadelerini kullandı. Lübnanlı Bakan, Hizbullah'ın İsrail saldırısına vereceği tepkinin "koordineli" olmasını umduğunu söyledi.

        İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 69 kişinin de yaralandığını açıklanmıştı.

        İsrail basını, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta akşam saatlerinde düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın 2 numaralı ismi olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ün hedef alındığını ileri sürmüştü. İsrail ordusuysa Şükür'ün öldürdüğünü duyurmuştu.

        İRAN'DAN KINAMA VE BMGK'YA ÇAĞRI

        İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği, İsrail'in Beyrut'un güney bölgesine düzenlediği hava saldırısını en güçlü şekilde kınayarak, BM Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) adım atmaya çağırdı.

        İran Daimi Temsilciliğinin BMGK'ye gönderdiği mektupta, Beyrut'un güney bölgesinde "İsrail rejiminin sivil ve sivil altyapıları" hedef aldığı belirtilerek, saldırının İsrail'in uluslararası hukuk kurallarına saygı duymadığını bir kez daha gösterdiği ifade edildi.

        İran'ın söz konusu "korkakça" saldırıyı en güçlü şekilde kınadığı vurgulanan mektupta, saldırının Lübnan'ın egemenlik, toprak bütünlüğü, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği belirtildi.

        Mektupta, BMGK'nin de saldırıyı kesin surette kınaması gerektiği kaydedilerek, "BMGK aynı zamanda acilen bu suç faaliyetine karşı adım atmalı ve bölgesel barış ile güvenliği tehdit eden bu tür bir saldırının tekrarını engellemeli." mesajı verildi.

        İsrail'in suçları için hesap vermesi gerektiğinin altı çizilen mektupta, "Bu suçlar cezasız kalmamalı." ifadesi kullanıldı.

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