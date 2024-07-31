Lübnan, İsrail'i BMGK'ya şikayet edecek

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, Beyrut merkezli LBCI TV'ye yaptığı açıklamada, "Bu saldırıyı kınıyor, başkentin vurulmasını kabul etmiyoruz." dedi.

AA'nın haberine göre; Buhabib, "Bu saldırı nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ne İsrail'e karşı şikayette bulunacağız." ifadelerini kullandı. Lübnanlı Bakan, Hizbullah'ın İsrail saldırısına vereceği tepkinin "koordineli" olmasını umduğunu söyledi.

İsrail güçleri, Beyrut'un güney bölgesinde Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'nde bir binaya hava saldırısı düzenlemişti.

İran Daimi Temsilciliğinin BMGK'ye gönderdiği mektupta, Beyrut'un güney bölgesinde "İsrail rejiminin sivil ve sivil altyapıları" hedef aldığı belirtilerek, saldırının İsrail'in uluslararası hukuk kurallarına saygı duymadığını bir kez daha gösterdiği ifade edildi.

İran'ın söz konusu "korkakça" saldırıyı en güçlü şekilde kınadığı vurgulanan mektupta, saldırının Lübnan'ın egemenlik, toprak bütünlüğü, uluslararası hukuk ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği belirtildi.

Mektupta, BMGK'nin de saldırıyı kesin surette kınaması gerektiği kaydedilerek, "BMGK aynı zamanda acilen bu suç faaliyetine karşı adım atmalı ve bölgesel barış ile güvenliği tehdit eden bu tür bir saldırının tekrarını engellemeli." mesajı verildi.