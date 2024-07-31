Hatay'da husumetli olduğu 2 kişiyi silahla öldüren kişi intihar etti - Güncel haberler

Hatay'da husumetli olduğu 2 kişiyi silahla öldüren kişi intihar etti - Güncel haberler

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, M.Ş, M.E.A ve S.Ö. Kümeevler mevkisinde aralarındaki husumeti sonlandırmak için buluştu.

Taraflar arasındaki konuşma bir süre sonra tartışmaya döndü.

Tartışma üzerine S.Ö, tabancasıyla M.Ş. ile M.E.A'ya ateş etti, daha sonra da aynı tabancayla intihar etti.

M.Ş. ile M.E.A. olay yerinde, S.Ö. kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

S.Ö'nün kardeşi S.G. ise seken kurşunlarla yaralandı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.