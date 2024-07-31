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        Haberler Gündem Hatay'da husumetli olduğu 2 kişiyi silahla öldüren kişi intihar etti - Güncel haberler

        Hatay'da husumetli olduğu 2 kişiyi silahla öldüren kişi intihar etti

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde husumetli olduğu 2 kişiyi silahla öldüren kişi intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 01:14 Güncelleme: 31.07.2024 - 01:14
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        Valilikten yapılan açıklamaya göre, M.Ş, M.E.A ve S.Ö. Kümeevler mevkisinde aralarındaki husumeti sonlandırmak için buluştu.

        Taraflar arasındaki konuşma bir süre sonra tartışmaya döndü.

        Tartışma üzerine S.Ö, tabancasıyla M.Ş. ile M.E.A'ya ateş etti, daha sonra da aynı tabancayla intihar etti.

        M.Ş. ile M.E.A. olay yerinde, S.Ö. kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

        S.Ö'nün kardeşi S.G. ise seken kurşunlarla yaralandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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