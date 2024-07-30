Türkiye'de orman yangınları! Yangınlarda son durum!
İzmir'in Urla, Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Denizli'nin Çivril, Kayseri'nin Develi, Muğla'nın Bodrum ilçelerinde yangın çıktı. İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor. Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 6.5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Muğla'nın Bodrum ilçesindeki otluk yangını 1 saatte havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü
İzmir'in Urla, Kahramanmaraş'ın Onikişubat, Denizli'nin Çivril, Kayseri'nin Develi, Muğla'nın Bodrum ilçelerinde yangın çıktı.
İZMİR URLA
İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yağcılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 12 helikopter, 36 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 dozer ve 8 yer ekibi sevk edildi.
-Yangınla ilgili 1 kişi gözaltında
İzmir Valisi Süleyman Elban, bölgede incelemede bulundu.
Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Elban, kentte bugün 5 yangın çıktığını belirtti.
Yağcılar Mahallesi'nin güneyinde, saat 16.33 itibarıyla bir mangal kömürü üretim yerinden sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangının başladığının tahmin edildiğini kaydeden Elban, şöyle konuştu:
"Rüzgarın da etkisiyle hızlıca yayıldı. 10 dakika içerisinde hava ekiplerimizle, ardından da karadan müdahalemiz başladı. Sahil tarafta Sahil Güvenliğimiz botlarıyla 15 vatandaşımızı tahliye ettik. 29 karavanda ve 7 evde de 135 vatandaşımızın hızlıca can güvenliği açısından risk oluşmaması amacıyla tahliyelerini sağladık. Gün batıncaya kadar 10 uçak ve 12 helikopterle müdahale edildi. Karada ise 84 aracımız, 2 TOMA, 4 dozer, 50 arazöz, 29 su tankeri ve diğer araçlarımız ile 404 personelimizle müdahaleye devam etti. Şu an itibarıyla gece görüşlü iki helikopterimiz de havada müdahalemiz devam ediyor."
Ekiplerin yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Elban, "Yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Eğer rüzgarda bir anormallik olmazsa, bazen saatte 72 kilometreyi bulan bir rüzgarımız var, yerleşim yerleri açısından şu an için bir risk gözükmüyor. Yangının biraz enerjisi düşmüş durumda." ifadelerini kullandı.
Gazetecilerin, "Yangında mangal kömürü üretim yerinin ihmali mi var?" sorusu üzerine, Elban, "Savcılık talimatıyla işletme sahibi gözaltına alındı. Kendisinin sorgusu devam ediyor." dedi.
Gözaltına alınan kişinin İ.A. (33) olduğu öğrenildi.
Yangın esnasında Demircili Mahallesi'ndeki bağ evlerinde olduğunu belirten Onur Orkun Dinli de jandarma ve AFAD ekiplerinin yardımıyla güvenli bölgeye tahliye edildiklerini söyledi.
KAHRAMANMARAŞ ONİKİŞUBAT
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerce havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yenidemir Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince yangına 5 helikopter, 2 uçak, 1 İHA, 16 arazöz, 5 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, 12 iş makinesi, 6 itfaiye aracı ve 30'u gönüllü 225 personelle müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
Jandarma ekipleri, vatandaşların bölgeye girişine izin vermiyor.
- 50 hektar alanda etkili oluyor
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, AA muhabirine, yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Alevlere havadan ve karadan müdahale edildiğini vurgulayan Karartı, "Yangına 5 helikopter, 2 yangın söndürme uçağıyla havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediyoruz. Şu ana kadar 5 hektarı tarım arazisi olmak üzere yaklaşık 50 hektar alan zarar gördü. Çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor." diye konuştu.
- Askerler de destek veriyor
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara destek veriyor.
Bir komando bölüğü, 8 asayiş, 5 trafik timi ve 48 güvenlik korucusu müdahale çalışmalarına destek veriyor.
Jandarma ekipleri, civar köylerdeki muhtarlara da bilgilendirme çalışması yapıyor.
DENİZLİ ÇİVRİL
Denizli'nin Çivril ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Somak Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Orman Genel Müdürlüğüne ait 3 helikopter, 20 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve yer ekibi ile müdahale edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 8 hektarlık alan zarar gördü.
Öte yandan bir yangın söndürme helikopterinin dönüşe geçtiği sırada yakıt ikmali için Çal ilçesi Aşağıseyit Mahallesi'ne zorunlu iniş yaptığı öğrenildi.
KAYSERİ DEVELİ
Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, saat 15.00 sıralarında Develi ilçesi Alaylı Mahallesindeki dağlık alanda çıktı. Dağlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.
Dağın bir bölümü alevler içerisinde kalırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekiplerinin yanı sıra iş makineleri sevk edildi. İş makineleri ile yangın bölgesinde yol açma çalışması başlatıldı.
6.5 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Kayseri'nin Develi ilçesinde dağlık alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 6.5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
MUĞLA BODRUM
Muğla'nın Bodrum ilçesinde otluk yangını çıktı. Vatandaşlar alevlerin sıçramaması için yol kenarında park halindeki bir otomobili elbirliğiyle kenara çekti. Alevler 1 saatte havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.
Yangın, saat 16.00 sıralarında Gümbet Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar kovalar ve bahçe hortumuyla söndürme çalışmalarına destek verirken, rüzgarın da etkisiyle alevler büyüdü. Söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter de katıldı. Alevler rüzgarın etkisiyle yol kenarına kadar ilerlerken, bölgede bulunan bir otomobile yangının sıçramaması için vatandaşlar büyük çaba sarf etti, el birliğiyle otomobil çekilerek alevlerden uzaklaştırıldı.
Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte söndürüldü.