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        Haberler Gündem Güncel Kız arkadaşına mesaj atan arkadaşını öldürüp kanlar içinde videosunu çekti | Son dakika haberleri

        Kız arkadaşına mesaj atan arkadaşını öldürüp kanlar içinde videosunu çekti

        Ankara'da 20 yaşındaki Enes Çekici, kız arkadaşına mesaj attığını iddia ettiği 21 yaşındaki arkadaşı Hasan Esen'i boynundan bıçaklayarak öldürürken, cep telefonu kamerasıyla da yerde kanlar içindeyken görüntüsünü çekti. Zanlının arkadaşını öldürürken "Ben sana demiştim, yapacağım diye" dediği öne sürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2024 - 17:00 Güncelleme: 30.07.2024 - 17:26
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          Ankara'da korkunç bir cinayet işlendi.

          Olay, Mamak ilçesine bağlı Ekin Mahallesi Bostancık Caddesi üzerinde meydana geldi.

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          Enes Çekici, daha önce kız arkadaşına mesaj attığını iddia ederek tartıştığı arkadaşı Hasan Esen ile caddede karşılaştı.

          Çekici, yanındaki bıçakla Hasan Esen'i boynundan bıçakladı. Esen, aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken, ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

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          Bu sırada Enes Çekici, cep telefonu ile yerde kanlar içinde yatan arkadaşının videosunu çekerek, görgü tanıklarının iddiasına göre "Ben sana demiştim, yapacağım diye" dedi.

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          Esen, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

          Ancak doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçmaya çalışan Enes Çekici ise yakındaki polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

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          Öte yandan olay güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde Enes Çekici'nin elindeki bıçağı Hasan Esen'e savurduğu, Esen'in aldığı bıçak darbesiyle yere yığıldığı, bu sırada Enes Çekici'nin cep telefonu ile görüntü çektiği görüldü.

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          TELEFONUNU EMANET ETMİŞ

          Hasan Esen'in olay sırasında cep telefonunu emanet ettiği esnaf Sabahattin Karabey, "Çocuk yanımdan gitti. Dayı 'Telefonu sana bırakayım' dedi. Gözümün önünde öbür çocuk geldi şahdamarından vurdu. Aralarında kız meselesi var diyorlar, yazık" dedi.

          Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Hasan Esen'in cenazesi ailesine teslim edildi. Esen'in cenazesi, defnedilmek üzere Kızılcahamam ilçesine götürüldü. Enes Çekici'nin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

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