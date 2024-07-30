Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış törenine sert tepki! - Öne çıkan haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış törenine sert tepki!

        Paris 2024 Olimpiyat açılış töreni ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen ahlaksızlık, karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Macron beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum 'Dede gitme' dedi" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca konuyla ilgili olarak "İlk fırsatta Sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım. Onunla Hristiyan alemine ve tüm Hristiyanlara karşı yapılan ahlaksızlığı paylaşacağım" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 20:41 Güncelleme: 30.07.2024 - 21:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olimpiyatların açılışına sert tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konferans Salonu'nda düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki açılış görüntülerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan şu değerlendirmede bulundu:

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Haberi Görüntüle

        "13 YAŞINDAKİ TORUNUM 'DEDE GİTME' DEDİ"

        "Şu bölüm çok hassas, çok önemli. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışında sahnelenen ahlaksızlık karşı karşıya olduğumuz tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Macron beni davet etti. Ben de gelebileceğimi söyledim. 13 yaşındaki torunum 'Dede gitme' dedi. 'Niye' dedim. 'Orada LGBT gösterisi yapacaklar.' dedi. 'Tamam kızım gitmeyeceğim.' dedim. Yahu düşünebiliyor musunuz, insanları birleştirmesi gereken bir uluslararası spor etkinliği maalesef insanlığa fıtrata ve insanı insan yapan değerlere düşmanlıkla açıldı."

        REKLAM

        "OLİMPİYATLAR, NESİLLERİN BEKASINI TEHDİT EDEN SAPKINLIA ALET EDİLMİŞTİR"

        İslam inancında, yaratılmışların en şereflisi olan insanın, bu dünyadaki çabasının yüksek bir ahlak üzerine yücelmek olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Paris'te yapılmak istenen ise eşref-i mahlukat olan insanı esfel-i safiline, yani hayvanlardan dahi aşağı seviyeye çekme projesidir. İlk fırsatta Sayın Papa'yı da bununla ilgili arayacağım. Onunla Hristiyan alemine ve tüm Hristiyanlara karşı yapılan ahlaksızlığı paylaşacağım.

        Olimpiyatlar, insan tabiatını bozan, aileyi ifsat eden, nesillerin emniyetini ve bekasını tehdit eden sapkınlığa alet edilmiştir. Olimpiyatların uluslararası etkisi kullanılarak en masum varlıklarımız olan çocuklarımız iğrenç bir şekilde hedef alınmıştır. Paris'teki rezil sahne sadece Katolik alemini, Hristiyan dünyasını değil, en az onlar kadar bizi de rencide etti, bizde de infial oluşturdu."

        Macaristan Başbakanı Victor Urban'ın verdiği haklı tepkiyi takdirle karşıladıklarını belirten Erdoğan, "Esasında kutsala yönelik bu apaçık saldırı karşısında daha fazla liderin, daha fazla siyasetçinin sesi çıkması gerekiyordu. Maalesef bunu göremiyoruz. Kimi umursamazlıktan, kimi korkudan, kimi siyasi kariyeri uğruna LGBT lobisine ses çıkaramıyor. Biz çıkarıyoruz. CHP çıkarmasa ne yazar DEM çıkarmasa ne yazar." değerlendirmesini yaptı.

        "HERKESİN LGBT ZORBALIĞINA KARŞI DİRENMESİ ULVİ BİR GÖREVDİR"

        En küçük bir eleştiriye dahi tahammülü olmayan LGBT lobisinin, Avrupa ve Batı dünyasını tamamen esir aldığını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

        "LGBT lobisi giderek daha da pervasız hale gelirken, eşzamanlı olarak insanlık büyük bir kuşatmayla karşı karşıya bırakılıyor. Küresel ölçekte bu korku iklimini oluşturuyorlar. Burada şunu vurgulamak durumundayım, karşımızda sadece bir yönelim yok, doğrudan çocuklarımızı hedef alan faşizan bir dayatma var. Normale, fıtrata, aileye, insan nesline yönelik çok boyutlu, çok kapsamlı, çok acımasız bir savaş yürütülmektedir. İslamofobi ile İslam'a savaş açanlar, LGBT sapkınlığı üzerinden kutsal olan ne varsa hepsine birden savaş ilan etmişlerdir. LGBT sapkınlığını özgürlük olarak lanse edenlerin başörtülü sporculara tahammül edememesi, bunların kafalarındaki özgürlük tarifini de ortaya koymaktadır. Fransa, Fransız sporcuların içerisinde başörtülü olanlar varsa onların müsabakalara katılmasını engellemiştir. Bu nasıl bir mantık? Nasıl bir anlayış? Fransa'da yaşayan Faslı, Cezayirli, Tunuslu vesaire bütün oranın halkına, bu konuda niçin tavır koymazlar veya koymadılar, bunu anlamakta zorlandığımı ifade etmek isterim. Bunlar sadece İslam'a ve Müslümanlara değil, fıtri olan, kutsal olan her şeye düşmanlar. Paris skandalı bu gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıkarmıştır. Cinsiyetsizleştirmek demek, insan soyunu bozmak demektir. Akıl ve izan sahibi herkesin LGBT zorbalığına karşı direnmesi ulvi bir görevdir."

        "CHP'NİN BU PROJEYE DESTEK VERDİĞİNİ ANLAMAKTA GÜÇLÜK ÇEKİYORUZ"

        AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın bu konudaki duruşunun çok net biçimde ortaya konulduğunu vurgulayan Erdoğan, "14-28 Mayıs seçimleri öncesinde birileri sırf iktidara gelmek adına bunlara şirinlik yaparken biz ailenin korunmasından yana çok güçlü bir tavır aldık. Bugün dünden daha kararlıyız. Sapkın akımlarla ve bunları ortaya çıkartan küresel güçlerle mücadelemizi tavizsiz şekilde sürdüreceğiz. Burada şunu da söylemeden geçemeyeceğim, cinsiyetsizleştirme projelerinin ülkemizde hamiliğini bölücü örgütün siyasi uzantılarının ve CHP'li belediyelerin üstlenmesi gerçekten ibret vericidir. Türkiye'ye karşı her taşın altından çıkan 'DEM'i anlıyoruz da CHP'nin bu projeye niye bu kadar hevesle destek verdiğini açıkçası anlamakta zorluk çekiyoruz." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Erdoğan Paris Olimpiyatları
        #Erdoğan ve torunu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karşılaşma oynanıyor...
        Karşılaşma oynanıyor...
        Yangınlarda son durum!
        Yangınlarda son durum!
        Beyrut'ta patlama sesi
        Beyrut'ta patlama sesi
        İsrail'de askeri üsler basıldı
        İsrail'de askeri üsler basıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir, Kütahya ve Kahramranmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        İzmir, Kütahya ve Kahramranmaraş'ta orman yangını: Alevlere müdahale ediliyor
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ev sahibi kiracısının evini bastı
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Ticaret Bakanlığı ceza kesti
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Dünyanın en pahalı 5 yiyeceği!
        Kenan Işık'a veda töreni
        Kenan Işık'a veda töreni
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'da tur gecesi! Mourinho'nun 11'i
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Avrupa'nın en yoksul 10 ülkesi!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Aslan'a bir Viking daha!
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Türkiye-Ermenistan normalleşme süreci
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Ünlü ismin '100 çocuğum var' açıklamasına Musk'tan yanıt
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Beşiktaş'ta iki ayrılık!
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        Hırsız kaçtı o kovaladı: Altınlarına böyle kavuştu
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        İSO 'İkinci 500'ü açıkladı
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 19 bin 234 lira oldu
        Habertürk Anasayfa