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        Haberler Dünya Lübnan, İsrail'i, beyaz fosfor bombası kullandığı gerekçesiyle BM Güvenlik Konseyine şikayet edecek

        Lübnan, İsrail'i BMGK'ye şikayet edecek

        Lübnan, ülkenin güney sınır bölgelerine beyaz fosfor bombası attığı suçlamasıyla İsrail'i, BM Güvenlik Konseyine şikayet etmeye kararlı olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 01:36 Güncelleme: 01.11.2023 - 01:36
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        Lübnan, İsrail'i BMGK'ye şikayet edecek
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        Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletlerdeki Lübnan misyonuna; BM Güvenlik Konseyine "İsrail'in Lübnan'a karşı defalarca yaptığı saldırılarda beyaz fosfor kullanmasını ve Lübnan'daki ormanları ve ağaçlık alanları kasıtlı olarak yakmasını kınamak" üzere bir şikayette bulunması talimatı verdiğini bildirdi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Dün Lübnan'ın güneyindeki Şeyh Zeyn bölgesinde İsrail saldırısı sonucu çıkan yangının söndürülmesi için itfaiye araçları bölgeye yönlendirilmişti.

        Lübnan'ın güneyi, yaklaşık 3 haftadır İsrail ordusu ile Hizbullah ve ülkede bulunan Filistinli gruplar arasındaki çatışmalara sahne oluyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #lübnan
        #israil
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