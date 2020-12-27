Trablusşam'da dün akşam bir grup Lübnanlı genç ile Suriyeli mülteci arasında gerginlik yaşandı. Lübnanlı gençler, Suriyeli grupla girdikleri tartışmanın ardından kente bağlı Minye bölgesinde yaklaşık 80 Suriyeli mülteci ailenin yaşadığı bir çadır kampını, elektrikleri kestikten sonra ateşe verdi.
Alevler kısa sürede tüm kampı kaplarken, yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışmalarının ardından ancak söndürülebildi.
KAMP KÜL OLDU
Yangın sonrası Suriyeli mültecilerin yıllardır sığındığı kamptan eser kalmazken, gece saatlerinde onlarca aile, çocuk ve kadınların çığlıkları ortasında yeni bir göçe zorlandı.
Suriyeli mültecilerden bazıları diğer kamplarda bulunan yakınlarının yanına sığınırken bazıları ise geceyi kendilerine kapılarını açan Lübnanlıların evinde geçirdi.
MÜLTECİ AİLELER OLAYIN ŞOKUNU YAŞIYOR
Eşyalarından bir kısmını kurtarabilme umuduyla sabahın erken saatlerinde kampa gelen mülteci aileler, yıllardır hayat mücadelesi verdikleri 1500 metrekarelik kamp alanında her şeyin küle döndüğünü gördü.
Suriyeli mülteciler, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, hala olayın şokunu atlatamadıklarını ve bu sabotaja anlam vermediklerini söyledi.
Kamp sakinlerinden Sümeyye Hıdır, yaşananlarla ilgili hiçbir bilgiye sahip olmadığını belirterek, "Ben ve kızlarım çadırda oturuyorduk. Aniden duyulan kurşun seslerinin ardından hemen yangın başladı" dedi.
Yanlarına hiçbir şey alamadan canlarını zor kurtararak kaçtıklarını anlatan Hıdır, "Geceyi, bizimle birlikte 5 mülteci aileyi daha kabul eden bir ailenin evinde geçirdik" diye konuştu.
Suriyeli mülteci Ahmed İzzi de mülteci bir aile ile Lübnanlı Meyr ailesi arasında çıkan anlaşmazlık sonrası, çadır kampının Meyr ailesi tarafından ateşe verildiğini söyledi.
İzzi, yangın sonucu küle dönen kampta Suriyeli 100-150 ailenin yaşadığını ifade etti.
'ÇOCUKLARIMIZLA GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİK'
Suriyeli mültecilerden Ahmed el-Abd ise kamptaki 90'dan fazla çadırın yandığını dile getirerek, "Bu kampta 100'den fazla aile yaşıyordu. Her biri 4-5 kişiden oluşan 100'ü aşkın aile sokakta kaldı." şeklinde konuştu.
Abd, ailelerin yangında eşyalarını kurtarılamadığını anlattı.
Suriyeli mülteci Amşa Hasan Hammade ise önce silah sesleri duyduklarını, sonrasında da çıkan yangından kurtulmak için hemen kampı terk etmek zorunda kaldıklarını aktardı.
Hammade, "Ben ve 8 çocuğum, soğuk geceyi sokakta geçirdik. Çünkü gidecek bir yerimiz yoktu." dedi.
LÜBNANLI BAKAN: KINIYORUZ
Öte yandan Lübnan Sosyal İşler ve Turizm Bakanı Remzi Muşerrefiye, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Suriyeli mültecilerin kaldığı çadır kampının ateşe verilmesini kınadı.
"Bireysel anlaşmazlıkların ardından Minye'deki Suriyeli mültecilere ait kampın bazı gençler tarafından ateşe verilmesi, tüm yönleriyle kınadığımız bir suçtur." ifadelerini kullanan Muşerrefiye, Lübnan yargısına "bu suçta parmağı olan herkese gerekli cezayı vermesi" çağrısında bulundu.
Muşerrefiye ayrıca, söz konusu Suriyeli mültecilere yardım için uluslararası kuruluşlarla iş birliğine hazır olduklarını kaydetti.
'BU BİR İNSANLIK SUÇU'
Ülkedeki Sünnilerin dini merci olarak bilinen Şeyh Abdullatif Deryan da konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Suriyeli mültecilere ait kampın kundaklanmasını 'insanlık suçu' olarak nitelendirdi.
Suriyeli mültecilerin, ülkelerine güvenli bir şekilde dönünceye kadar Lübnan'da misafir olduğunu vurgulayan Deryan, bölgede yeni bir fitne ateşi yakmayı hedefleyen suçluların bir an önce yakalanmasını istedi.
Ülkenin resmi verilerine göre, Suriye'de 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1.5 milyon Suriyeli Lübnan'a göç etti.
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