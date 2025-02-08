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        Haberler Dünya Lübnan'da Nevvaf Selam başbakanlığındaki yeni kabinenin oluşturulduğu açıklandı | Dış Haberler

        Lübnan'da Nevvaf Selam başbakanlığındaki yeni kabinenin oluşturulduğu açıklandı

        Lübnan'da 13 Ocak'tan bu yana süren istişarelerin ardından Nevvaf Selam'ın başbakanlığındaki yeni bakanlar kurulunun oluşturulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 17:39 Güncelleme: 08.02.2025 - 17:39
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        Lübnan'da kabine kuruldu, yeni başbakan Nevvaf Selam
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        Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın Başbakan Necip Mikati'nin istifasını kabul ettiği belirtildi.

        Açıklamada, Cumhurbaşkanı Avn'ın Nevvaf Selam başkanlığındaki 24 bakandan oluşan kabinenin kurulmasıyla ilgili kararnameyi de onayladığı belirtildi.

        Lübnan Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Mahmud Mekkiye tarafından yapılan açıklamada da Nevvaf Selam'ın başbakanlığındaki yeni hükümetteki bakanların belirlendiği duyuruldu.

        Selam başbakanlığındaki hükümetin resmi olarak göreve başlaması için meclisten güvenoyu alması gerekiyor.

        Lübnan'da 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin sonrasında 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilirken, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam ise 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

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