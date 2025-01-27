Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Lübnan'da İsrail saldırısı: 2 ölü | Dış Haberler

        Lübnan'da İsrail saldırısı: 2 ölü 10 yaralı

        Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması 18 Şubat'a kadar uzatıldı ancak İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürüyor. İsrail ordusunun son saldırılarında 2 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2025 - 19:20 Güncelleme: 27.01.2025 - 19:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Lübnan'da İsrail saldırısı: 2 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lübnan ile yapılan ateşkes anlaşması gereği işgal ettiği bölgelerden çekilmeyen İsrail ordusunun saldırılarında 2 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgede, Lübnan vatandaşlarına saldırılar düzenlediği bildirildi.

        Saldırılarda Adise beldesinde bir Lübnanlının hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, 3 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

        Ülkenin güneyindeki Beni Hayyan'da 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 yaralının bulunduğu belirtilen açıklamada, Hula'da 6, Burc el-Muluk'ta 2, Merkebe'de 3 ve Yarun'da da 1 Lübnan vatandaşının yaralandığı kaydedildi.

        REKLAM

        Açıklamada, yaralananlar arasında bir çocuk ve bir sağlık görevlisinin bulunduğu bilgisine yer verildi.

        Buna göre, Lübnan ile yaptığı ateşkes anlaşması gereği bölgeden çekilmesi gereken İsrail'in söz konusu sürenin dolmasının ardından düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 26'ya, yaralıların sayısı ise 151'e yükseldi.

        Lübnan resmi haber ajansı NNA ise İsrail askerlerinin Kefr Killa beldesinden Deyr Mimas'a girmeye çalışan bölge sakinlerine ateş açtığını bildirdi.

        İsrail ordusunun 26 Ocak'a kadar Lübnan'dan çekilmesi öngörülüyordu

        Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

        Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

        REKLAM

        Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

        İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.

        Son olarak ABD'den yapılan açıklamada, Lübnan ve İsrail arasındaki anlaşmanın 18 Şubat'a kadar uzatıldığı ifade edilmişti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İnşaatta korku dolu dakikalar!
        İnşaatta korku dolu dakikalar!
        27 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        27 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Şanlıurfa'da aile katliamı! Anne ve kızları ölü bulundu
        Şanlıurfa'da aile katliamı! Anne ve kızları ölü bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İmamoğlu'na 'bilirkişi' soruşturması
        İtalyan şefin oğluna saldırı!
        İtalyan şefin oğluna saldırı!
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        “Çok masraflıydı, geri çektik”
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Çip hisselerinde "DeepSeek" sonrası sert düşüş
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Beşiktaş'tan Cengiz Ünder operasyonu!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Talisca, İstanbul'a geliyor!
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Elektrik faturalarında yeni dönem başlıyor
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        Kara Kartal'a İngiliz kanat!
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        İskandinav liderler Danimarka Başbakanı'nın evinde
        Barış Alper'e vize yok!
        Barış Alper'e vize yok!
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Gazzeliler dönüş yolunda
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        Boncuk Koyu'nda kamerayla takip ediliyor
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        "Boş kalori" kavramını duydunuz mu?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Sarı mı kırmızı kartı mı?
        Savcılığa çağrıldı
        Savcılığa çağrıldı
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Denetim firmasının yetkilisi gözaltına alındı!
        Habertürk Anasayfa