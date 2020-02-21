Lübnan'da ilk koronavirüs vakası!

İHA

Lübnan'da bir kadında koronavirüs vakasına rastlandığı duyuruldu. İHA'nın haberine göre; Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsü Lübnan'a da sıçradı. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hassan, ülkedeki ilk koronavirüsün bir kadında tespit edildiğini duyurdu. Kadının Beyrut'ta bulunan Refik Hariri Hastanesine kaldırıldığı ifade edildi.