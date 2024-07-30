Lübnan'da gerilim hat safhada: Vatandaşlara "Ülkeyi terk edin" çağrısı

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İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar her geçen gün alevlenmeye devam ediyor.

Karşılıklı çatışmaların ardından Hizbullah'ın Golan Tepeleri'nde 12 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırısı bölgede gerilimi tırmandırdı.

ABD, "İsrail'in güvenliği ve meşru müdafaa hakkına olan sarsılmaz bağlılığımızı bir kez daha teyit ediyoruz" açıklamasını yaparken, ABD ve Birleşik Krallık, Lübnan’da bulunan ya da oraya seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarına uyarılarda bulundu.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi, Lübnan'a seyahat edilmemesi tavsiyesinde bulunmaya devam etmektedir. Halihazırda Lübnan'da bulunuyorsanız, ticari seçenekler mevcutken ülkeyi terk etmenizi tavsiye ederiz” denildi.

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ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği, ülkede bulunan vatandaşların olası risk durumlarında acil durum planı oluşturmalarını tavsiye etti.

Yunanistan: Lübnan'ı terk edin Yunanistan, Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle vatandaşlarına Lübnan'a gitmemeleri çağrısında bulundu. Yunanistan Dışişleri Bakanlığının sosyal medyadan yayımladığı açıklamada, Lübnan'a acil durumlar dışında ziyaretlerden kaçınılması gerektiği belirtilerek, Yunan vatandaşlara bu ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı. Açıklamada, "Ekim 2023'ten bu yana İsrail, Filistin toprakları ve İran'a yalnızca zorunlu durumlar dışında ziyaretlerden kaçınılması çağrımız geçerliliğini korumaktadır." ifadesine yer verildi.

Kızılhaç'tan "Gerginliği azaltın" çağrısı Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Orta Doğu'daki devam eden gerginliklerin acilen azaltılması ve sivillerin hayatlarının korunması çağrısında bulundu. ICRC'den, Orta Doğu'da artarak devam eden çatışmalara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. REKLAM Orta Doğu'nun bazı bölgelerindeki saldırılarda yaşanan artışın, sivillere daha fazla acı çektirdiğine ve yıkıcı insani sonuçlarına sahip daha geniş bir bölgesel çatışma korkusu oluşturduğuna işaret edilen açıklamada, "Orta Doğu'da acilen gerginliğin azaltılması ve sivillerin hayatlarının korunması çağrısında bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı. Son haftalarda bir dizi ölümcül saldırının, işgal altındaki Filistin toprakları, İsrail, Lübnan'ın güneyi ve Yemen'i vurduğu hatırlatılan açıklamada, "Çatışmalar, Gazze'de hayatları paramparça etmeye devam ederken; neredeyse her gün sivil kayıp raporları geliyor. Bu korkunç ve acı verici olaylar, silahlı çatışma sırasında sivil hayatların korunmasına öncelik verilmesi için bir harekete geçme çağrısı olmalı." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Tüm taraflar, yükümlülüklerine saygı göstermeli" Açıklamada görüşlerine yer verilen ICRC Yakın ve Orta Doğu Bölge Direktörü Vekili Eloi Fillion, bölge genelinde daha fazla ve yaygın bir çatışma tehdidinin artmasından ciddi endişe duyduklarını belirtti. Fillion, tüm taraflara ve uluslararası topluma "acilen gerginliği azaltma" çağrısında bulunurken, "Uluslararası insancıl hukuk, sivil hayatlar için önemli korumalar sağlar. Tüm taraflar, bu kapsamdaki yükümlülüklerine saygı göstermeli. İlgili tüm tarafları, çatışmaların siviller üzerindeki etkisini sınırlamak için somut adımlar atmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verdi. REKLAM ABD, Beyrut'u etkileyecek bir saldırı olmasını istemiyor ABD'nin İsrail'in Hizbullah'a güçlü bir darbe indirmesine karşı çıkmadığını ancak bu saldırının sivil altyapıyı ya da başkent Beyrut'u etkilemesini istemediği belirtiliyor. İsrail devlet televizyonu KAN İsrailli bir yetkiliden naklettiği haberde, ABD'nin İsrail'in Beyrut'a saldırı düzenlemesinden endişe ettiğini yazdı. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Hepimiz, barış ve güvenliğin tekrar tesis edilmesini sağlayacak diplomatik yola olan bağlılığımızı yinelemeliyiz." ifadelerine yer verdi. Bu açıklama, ABD'nin, Lübnan-İsrail hattında diplomasiden yana olduğunu ve Gazze'de ateşkes sağlanması durumunda bunun gerçekleşebileceğine inandığını gösteriyor. Ürdün arabuluculuk için çabalıyor Ürdün'ün Lübnan ile İsrail arasındaki çatışmaların topyekûn bir savaşa dönüşmesini önlemeye çalıştığı belirtildi. Lübnan Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ürdün'ün zor günlerden geçen Lübnan'ın yanında olduğunu ifade eden Safedi, İsrail'in tehditlerini reddettiklerini belirtti ve ülkelerin egemenliğinin önemine vurgu yaptı. Safedi, Ürdün'ün Lübnan ile İsrail arasındaki çatışmaların tırmanmaması ve topyekûn bir savaşa dönüşmemesi için çalışmalar yaptığını, tüm gayretlerini Lübnan için seferber ettiğini ifade etti.