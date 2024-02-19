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        Haberler Dünya Lübnan'a iki hava saldırısı

        İsrail'den Lübnan'a iki hava saldırısı

        İsrail'in Lübnan ile olan sınırının 60 km kuzeyinde, Lübnan'ın Ghaziyeh adlı bölgesine İsrail Hava Kuvvetleri tarafından iki hava saldırısı gerçekleşti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2024 - 18:36 Güncelleme: 19.02.2024 - 19:20
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        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
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        Reuters'a konulan görgü tanıkları, İsrail sınırının 60 km kuzeyindeki Lübnan'ın Ghaziyeh bölgesine iki hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

        Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne yakınlığıyla bilinen Al Mayadeen TV'nin geçtiği habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları sahil kenti Sayda'nın güneyinde yer alan Ghaziyeh'i hedef aldı.

        Lübnan resmi ajansı NNA geçtiği haberinde, İsrail'in Ghaziyeh saldırısında bir aracı hedef aldığını ve olay bölgesine ambulansların sevk edildiği kaydedildi.

        Saldırı sonrası yayınlanan görüntülerde belde merkezindeki birçok noktadan büyük dumanların yükseldiği görülüyor.

        Görüntülerde saldırının hedefinde bir deponun yer aldığı da görülüyor.

        İsrai Savunma Bakanlığı, Lübnan'ın Sayda kentinde bir silah deposunu vurduklarını açıkladı.

        İsrail-Hizbullah çatışması

        7 Ekim'de İsrail ve Hamas arasında başlayan çatışmalar Lübnan'a da sıçramıştı. Lübnan'daki Hizbullah grubu ve İsrail ordusu arasında yer yer çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.

        Hizbullah ve İsrail birçok kez karşılıklı sert açıklamalarda bulunmuştu. Son olarak Hizbullah lideri Nasrallah, İsrail'in Lübnan'da öldürdüğü sivillerin intikamını 'kan' ile alacaklarını söylemişti.

        Çatışmaların başlangıcından bu yana 170 Hizbullah mensubu hayatını kaybetti.

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