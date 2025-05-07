Akaryakıt fiyatları brent petrol tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. Petrol, önceki seansta yüzde 3’ten fazla yükseldikten sonra artışını sürdürdü. Brent petrol varil başına 63 dolara yaklaşırken, ABD ham petrolü yaklaşık 60 dolarda işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin motorin ve LPG fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Dün LPG’ye indirim gelirken bugün motorine indirim yapıldı. Peki, motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 7 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları...