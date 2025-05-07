LPG sonrası motorine de indirim geldi! Motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu?
Akaryakıt fiyatları son dakika haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına olumlu yansımaya devam ediyor. Dün LPG litre fiyatına 1 lira 2 kuruşluk indirim uygulanmıştı. Bu kez de akaryakıt ürünlerinden motorine indirim geldi. İndirimli fiyatlar gece yarısı itibarıyla tabelaya yansıdı. Peki, motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 7 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları...
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Akaryakıt fiyatları brent petrol tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. Petrol, önceki seansta yüzde 3’ten fazla yükseldikten sonra artışını sürdürdü. Brent petrol varil başına 63 dolara yaklaşırken, ABD ham petrolü yaklaşık 60 dolarda işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma benzin motorin ve LPG fiyatlarına indirim veya zam olarak yansımaya devam ediyor. Dün LPG’ye indirim gelirken bugün motorine indirim yapıldı. Peki, motorine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 7 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları...
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MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
Dün LPG'nin (otogaz) litre fiyatına 1 lira 2 kuruşluk indirim gelmişti. LPG'nin ardından bir indirim de motorine geldi.
Motorinin litre fiyatına 1 lira 21 kuruş indirim geldi. İndirimli fiyatlar, 7 Mayıs Çarşamba günü itibarıyla tabelaya yansıdı.
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BENZİNE VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?
Benzinde ise fiyat değişikliği olmadı.
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AKARYAKIT POMPA FİYATLARI
Benzin, motorin ve LPG (otogaz) fiyatları iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor. İşte; 7 Mayıs 2025 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt fiyatları…
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İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 45.27 TL
Motorin litre fiyatı: 44.20 TL
LPG litre fiyatı: 26.19 TL
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 45.12 TL
Motorin litre fiyatı: 44.08 TL
LPG litre fiyatı: 25.59 TL
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ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 45.90 TL
Motorin litre fiyatı: 45.02 TL
LPG litre fiyatı: 26.09 TL
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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46.24 TL
Motorin litre fiyatı: 45.35 TL
LPG litre fiyatı: 26.04 TL
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AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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