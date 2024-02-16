Louis Tomlinson İstanbul’a geliyor
'Live From Fest İstanbul', sezonun en güçlü uluslararası kadrosu ile eylülde 'FestivalPark Yenikapı' sahnesine geliyor
Bayhan Müzik organizasyonuyla 6 - 7 Eylül 2024'te gerçekleştirilecek olan 'Live From Fest İstanbul'da yerli ve yabancı müziğin yıldızları aynı sahnede buluşacak.
Festivalin İlk Günü açılış Louis Tomlinson'dan, Kapanış David Guetta'dan. Dünya’da ses getiren İngiliz pop - rock grubu One Direction üyelerinden, solo kariyeri ile başarılarını devam ettiren Louis Tomlinson, 6 Eylül 2024'te 'Live From İstanbul Fest'in açılışında sahnedeki yerini alacak.