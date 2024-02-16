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        Haberler Dünya Mısır'dan Gazze sınırında 'tampon bölge' planı

        Mısır'dan Gazze sınırında 'tampon bölge' planı

        Mısır yönetiminin, İsrail'in Refah'a saldırmasıyla Gazze Şeridi'nden yaşanabilecek kitlesel bir göçe karşı Sina'da tampon bölge oluşturmaya başladığı belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 16.02.2024 - 16:30 Güncelleme: 16.02.2024 - 16:30
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        Mısır'dan Gazze sınırında 'tampon bölge' planı
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        İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyinde 1 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah kentine saldırı planına yönelik endişeler devam ederken, Mısır yönetimi harekete geçti.

        Sina İnsan Hakları Vakfı (SFHR) tarafından yapılan açıklamada, Mısırlı yetkililerin Gazze Şeridi'nden kitlesel bir göç olması durumunda mültecileri kabul etmek amacıyla Sina'da 12 Şubat’ta 7 metre yükseklikte duvarlarla çevrili bir tampon bölge inşa etmeye başladığı belirtildi. Bölgenin 10 gün içinde hazır hale getirilmesinin hedeflendiği, çalışmaların Mısır Silahlı Kuvvetleri Mühendislik İdaresi gözetiminde ve yoğun güvenlik önlemleri altında yürütüldüğü kaydedildi. Bölgede yürütülen çalışmalardan görüntü de paylaşıldı.

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        ABD merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi de Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberinde, acil durum planlarının bir parçası olarak Gazze Şeridi yakınlarında 100 binden fazla kişiyi barındırabilecek duvarlarla çevrili bir bölge oluşturulmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

        ABD’li yayın kuruluşu CNN International ise konuyla ilgili haberinde uydudan çekilen fotoğraflara yer vererek Mısır'ın Gazze sınırında duvarlarla çevrili yeni bir tampon bölge inşa ettiğini belirtti.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir

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        #mısır
        #dünya
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