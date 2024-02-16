Nuri Şahin'li Dortmund'dan Beşiktaş'ın 2 gencine kanca: Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz...
Alman basınına göre gelecek sezon Borussia Dortmund, Siyah-Beyazlılar'da parlayan Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz'ı kadrosunda görmek istiyor
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Kötü sezon geçiren Beşiktaş'ta özellikle son dönemdeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy, Borussia Dortmund'un takibine girdi.
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Devre arasında Alman ekibine Edin Terzic'in yardımcısı olarak katılan Nuri Şahin'in, Siyah-Beyazlılar'dan Semih ve Demir Ege'yi takibe aldığı öne sürüldü.
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Alman basınından Der Westen'in haberine göre; Şahin'in listesinde yer alan genç yetenekleri kulübün gözlemcileri de izlemeye başladı.
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Haberde, özellikle golcü Semih'e Avrupa'nın köklü kulüplerinin ilgisinden de bahsedildi...
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İKİNCİ İSİM DEMİR EGE TIKNAZ
Almanların tek iddiası; Dortmund'un, Kılıçsoy'a olan ilgisi değil.
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Habere göre seneye Nuri Şahin'in yöneteceği Sarı-Siyahlı ekip, Semih'in yanı sıra Demir Ege Tıknaz'ı da değerlendirmeye aldı.
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Gözlemciler yalnızca genç golcünün değil, potansiyel vadeden orta sahanın da raporlarını tutuyor...
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Öte yandan Demir Ege Tıknaz'ın Beşiktaş ile 2026'ya; Semih Kılıçsoy'un ise 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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19'luk orta saha bu sezon Süper Lig'de sahada kaldığı 16 maç ve 521 dakikada 1 asist üretti.
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18'lik hücumcu ise 12 maç; 741 dakikaya 7 gol ve 2 asist sığdırdı...
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