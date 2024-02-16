Deloitte Futbol Para Ligi'nde rekor gelir artışı! Türk takımları çok gerilerde kaldı
Deloitte Futbol Para Ligi'nin ilk 20 takımı arasında Premier Lig ekonomik olarak en güçlü lig olarak öne çıkarken, Real Madrid 5 yıl sonra tekrar birinci sıraya çıktı. Türkiye'nin "4 büyükleri" Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ise listedeki takımlarla kıyaslandığında gelir olarak oldukça geride kaldı
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Her yıl dünya futbolunda en yüksek gelir elde eden kulüplerin finansal performansını gösteren Deloitte Futbol Para Ligi raporu yayınlandı. Rekor gelirleri, gelir akışlarındaki değişimleri ve önde gelen kulüplerin stratejik konumlarını vurgularken futbol finansmanının gelişen durumunu anlamak için önemli veriler sunan rapora göre ilk kez Para Ligi kulüplerinin toplam geliri 10 milyar euroyu aştı.
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Para Ligi’nin en büyük 20 kulübünün 2022/23 sezonunda elde ettiği toplam gelir, bir önceki yıla ve pandemi öncesine göre (sırasıyla 2021/22 ve 2018/19 sezonlarında 9,2 milyar euro) yüzde 14'lük bir artışla 10,5 milyar euro seviyesine ulaşarak rekor kırdı.
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Real Madrid, Manchester City'yi geride bırakarak 2017/18 sezonundan bu yana ilk kez 2022/23 sezonunda en çok gelir elde eden futbol kulübü oldu. 2022/23 sezonunda Deloitte Para Ligi’nin ilk 20’sinde 8 İngiliz, 4 İtalyan, 3 İspanyol ve Alman ve 2 Fransız takımı yer aldı. Premier Lig kulüplerinin sayısı son iki yılda en az 10 olurken bu sayı 8’e düştü.
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Süper Lig'in "4 büyükler"i olan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ise Para Ligi'ndeki devlerin gelirleriyle kıyaslanınca oldukça geride kaldılar.
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İşte Deloitte Futbol Para Ligi ve "4 Büyükler"in 2022-2023 sezonundaki gelirleri:
20- Marsilya: 258.4 milyon Euro
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19- Napoli: 267.7 milyon Euro
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18- West Ham United: 275.1 milyon Euro
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17- Newcastle United: 287.8 milyon Euro
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16- E. Frankfurt: 293.5 milyon Euro
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15- Atletico Madrid: 364.1 milyon Euro
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14- Inter: 378.9 milyon Euro
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13- Milan: 385.3 milyon Euro
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12- Dortmund: 420 milyon Euro
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11- Juventus: 432.4 milyon Euro
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10- Arsenal: 532.6 milyon Euro
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9- Chelsea: 589.4 milyon Euro
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8- Tottenham: 631.5 milyon Euro
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7- Liverpool: 682.9 milyon Euro
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6- Bayern Münih: 744 milyon Euro
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5- Manchester United: 745.8 milyon Euro
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4- Barcelona: 800.1 milyon Euro
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3- PSG: 801.8 milyon Euro
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2- Manchester City: 825.9 milyon Euro
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1- Real Madrid: 831.4 milyon Euro
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4 BÜYÜKLER'İN AYNI DÖNEMDEKİ GELİRLERİ
Beşiktaş: 91.3 milyon Euro
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Trabzonspor: 93.8 milyon Euro
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Galatasaray: 112.9 milyon Euro
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Fenerbahçe: 153.3 milyon Euro