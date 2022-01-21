Louie Anderson'dan üzen haber. Bir süredir lenfoma ile mücadele eden ünlü oyuncu, 68 yaşında Las Vegas'ta hayata gözlerini yumdu. İşte Louie Anderson ile ilgili bilgiler...
LOUIE ANDERSON KİMDİR?
Louie Anderson (24 Mart 1953, Saint Paul, Minnesota ; 21 Ocak 2022, Las Vegas, Nevada), Amerikalı aktör ve komedyen. 1999-2002 yılları arasında Family Feud programının sunuculuğunu yaptı.
Çocukluk
Louie Anderson Minnesota'da doğdu. On bir kişilik bir ailenin dokuzuncu çocuğudur. Çocukluğu Wisconsin eyaletinin Madison şehrinde geçmiştir. 1985 yılında lise aşkıyla evlenmiş, fakat evlilik sadece 4 hafta sürmüştür.
Ölümü
Anderson, 21 Ocak 2022'de Las Vegas, Nevada'da 68 yaşında lenfoma nedeniyle öldü.
Filmografisi
1984 : Mike Douglas Presents - Misafir Komedyen
1986 : Ratboy - Ömer Morrison
1986 : Quicksilver – Tiny
1986 : Remington Steele – Bingham ‘Bing’ Perret (1 Bölüm)
1987 : Bedtime Story – Stu
1987 : Trying Times - Stu (1 bölüm)
1988 : The Wrong Guys – Louie Anderson
1988 : Coming to America – Maurice
1992 : Bébé Kids (ses) - Güvenlik Görevlisi 1.
1994 : Tears of Joy – Dr. Andy Lewinson
1995 : Life with Louie (Çizgi Dizi/Animasyon) : Louie Anderson / Andy Anderson
1995 : The Tonight Show with Jay Leno – Komedyen (1 Bölüm)
1995 : Jay Leno Tonight Show - Komedyen (1 bölüm)
1996 : The Louie Show – Louie Lundgren
1997 : Chicago Hope - Louie Lickman (1 bölüm)
1999 : Touched by an Angel – Uncle Dudley (1 Bölüm)
1999 : Then Sings My Soul – Uncle Dudley
1999 : Family Feud – Sunucu
2000 : Ally McBeal (1 bölüm)
2001 : Kayus Ex Machina - Evsiz Kişi
2001 : Nash Bridges - Richard Reynolds (1 bölüm)
2002 : Tow Truck Driver - Amca Manny
2005 : Half & Half - Louie (1 bölüm)
2005 : The Big Credit Card Check – Louie
2007 : Cook-Off – Mayor Doug Halverson
2006 : White Collarless (Seslendirme)
2011 : The Fives - Ulysses Hamilton
2013 : Splash - Yarışma Programı
2014 : Forgiven This Gun4hire - Büyük Sam
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