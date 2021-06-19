'BU GERÇEKTEN KABALIK'



23 yaşındaki Moss, Dele Alli'nin üç kez mesaj attığını ancak kendisinin yanıt vermediğini belirtti. Moss, Alli'nin yazmaya devam ettiğini ve sonunda da "Bu gerçekten kabalık" diyerek, eleştiride bulunduğunu da söyledi.