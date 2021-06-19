Bir dönem podyum dünyasında fırtınalar estiren model Kate Moss'un babası Peter Edward Moss'un ikinci evliliğinden dünyaya gelen üvey kardeşi Lottie Moss, ünlü bir futbolcuyu ifşa etti.
"DEFALARCA MESAJ GÖNDERDİ"
Jamie Laing'in podcast yayınına konuk olan Moss, kendisine yöneltilen "Hangi ünlü kişi sizinle direkt mesaj yoluyla iletişim kurmaya çalıştı?" sorusuna "Dele Alli" diyerek yanıt verdi.
Lottie Moss, Alli'nin, kendisine defalarca mesaj gönderdiğini söyledi.
'BU GERÇEKTEN KABALIK'
23 yaşındaki Moss, Dele Alli'nin üç kez mesaj attığını ancak kendisinin yanıt vermediğini belirtti. Moss, Alli'nin yazmaya devam ettiğini ve sonunda da "Bu gerçekten kabalık" diyerek, eleştiride bulunduğunu da söyledi.
Öte yandan geçtiğimiz mart ayında Lottie Moss'un yarı çıplak pozları, ayda 14 sterline üye olunan bir sitede yer aldığı ortaya çıkmıştı.
Moss, bazı paylaşımlarında takipçilerini, kendisinin de fotoğraflarının bulunduğu bu üyelikle görülebilen siteye davet ediyor.
Lottie Moss'un üstsüz ya da yarı çıplak pozlarını görmek isteyen üyelerin bunlar için 50 sterlin ödemesi gerekiyor.
Kate Moss'un soyadı ve onun da desteğiyle podyum dünyasında hızlı adımlarla yükselen genç modelin neden böyle bir yol seçtiği merak konusu olmuştu.
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