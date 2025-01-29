Lost'tan bilgisayar oyunlarına çok fazla kişi adadan kaçış hikayelerine bayılıyor... Bunun altında psikolojik bir sebep yattığını biliyor muydunuz?

KAÇIŞ HİKAYELERİNİN PSİKOLOJİK TEMELLERİ

Bu tür hikayelere olan ilgimiz psikolojik boyutlar da taşır. Adada mahsur kalma, insanın bilinmeyene duyduğu korku ve heyecanı temsil eder. Ancak bu korku, aynı zamanda üstesinden gelinmek istenen bir meydan okuma olarak algılanır. Beynimiz, bu tür hikayelerdeki çatışmaları çözmeye çalışarak haz duygusu yaratır.