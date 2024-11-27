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        Haberler Dünya Londra'da 'PKK' operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı | Dış Haberler

        Londra'da 'PKK' operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

        Birleşik Krallık polisi, PKK terör örgütüyle bağlantılı olduğundan şüphelenilen 6 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Yetkililer, başkent Londra'daki bir merkezde de arama yaptıklarını bildirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 13:41 Güncelleme: 27.11.2024 - 13:41
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        Londra'da 'PKK' operasyonu
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        İngiliz polisi, PKK ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen faaliyetlere yönelik terörle mücadele soruşturması kapsamında altı kişiyi tutukladıklarını ve Londra'daki bir toplum merkezinde arama yaptıklarını açıkladı.

        Görevli Helen Flanagan, "Bu operasyon, terörist grup PKK ile bağlantılı olduğuna inandığımız faaliyetlere yönelik önemli bir soruşturma ve operasyondur" dedi.

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