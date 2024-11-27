Londra'da 'PKK' operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

İngiliz polisi, PKK ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen faaliyetlere yönelik terörle mücadele soruşturması kapsamında altı kişiyi tutukladıklarını ve Londra'daki bir toplum merkezinde arama yaptıklarını açıkladı.

Görevli Helen Flanagan, "Bu operasyon, terörist grup PKK ile bağlantılı olduğuna inandığımız faaliyetlere yönelik önemli bir soruşturma ve operasyondur" dedi.

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