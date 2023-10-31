Londra'da Cumhuriyet balosu

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Cumhuriyetin 100'üncü yıldönümü, İngiltere’nin başkenti Londra’da da büyük coşkuyla kutlandı. Ünlü Doğal Tarihi Müzesi'nde Cumhuriyet Bayramı balosu düzenlendi. Cumhuriyet Bayramı balosu, Doğal Tarihi Müzesi'nde bu türde düzenlenen ilk etkinlik oldu.

Atölye Grup tarafından yapılan etkinlik, Türk Eğitim Vakfı İngiltere, Galatasaray Eğitim Vakfı ve Boğaziçi Mezunlar Derneği işbirliğiyle düzenlendi. Baloya Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Peter Westmacott, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan ve çok sayıda davetli katıldı.

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"NE MUTLU Kİ ATATÜRK'ÜN MİRASI HÂLÂ GELECEĞE IŞIK TUTUYOR"

Açılış konuşmasını yapan Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, “Dünyanın dört bir yanındaki Türklerin kalbi ikinci yüzyılda daha güçlü bir Türkiye için atıyor. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşuyla birlikte kısa sürede modern bir devlet olarak sahneye çıktı. Ne mutlu ki Atatürk'ün mirası hâlâ geleceğe ışık tutuyor. Cumhuriyet nesli olmaktan hep birlikte gurur duyuyoruz" diye konuştu. Ertaş, dünyanın her yerindeki Türk toplumunun, Türkiye'nin daha da gelişmesi ve daha başarılı olması için birlikte çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Sevcan Ertaş - Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş - TEV UK Kalkınma Komitesi Başkanı ve Kurucu Üyesi Şule Arınç

"UMARIM İKİNCİ YÜZYILI DAHA DA İYİ OLUR"

Gecede İngiltere'nin eski Ankara Büyükelçisi Peter Westmacott da Türkçe bir konuşma yaptı. Türkiye'nin İngiltere açısından önemli bir partner olduğuna dikkat çeken Westmacott, "Türkiye Cumhuriyeti harika bir birinci yüzyıl geçirdi. Umarım ikinci yüzyılı daha da iyi olur" dedi.

Katılımcılara sevilen şarkılarını seslendiren ve piyano çalan Karsu’nun yer aldığı balonun sunuculuğunu ise tecrübeli sunucular Ebru Akel ile Murat Güloğlu yaptı. Baloda; iki Galatasaraylı, bir Beşiktaşlı futbolcunun ve A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncuları tarafından imzalanan formalar açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Karsu

Galatasaraylı oyuncuların imzaladığı 100'üncü yıl özel forması ile A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın oyuncularının imzaladığı kaptan Eda Erdem'e ait formalar 10'ar bin sterline, Galatasaraylı Mauro Icardi'nin tüm oyuncular tarafından imzalanmış forması 7 bin sterline, Beşiktaşlı futbolcuların imzasını taşıyan 100'üncü yıl özel forması ise bin sterline satıldı.

Ebru Akel - Murat Güloğlu

Ünlü mimar Rıfat Baltaoğlu’nun, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamını Cumhuriyet altını üzerine resmettiği 'Ata' adlı eseri açık artırmada satılan eserler arasında yer aldı. Gecenin tüm geliri 100 öğrenciye burs olarak verilecek.