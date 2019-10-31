LOL Senna karakteri ne zaman çıkacak? sorusu oyun tutkunları tarafından merak konusu oldu. PBE sunucularında yer alacak olan Senna karakteri, bazı eksikliklerin tamamlanmasının ardından oyunseverlerle buluşacak. İşte Senna karakteri özellikleri ve yetenekleri...

SENNA KARAKTERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

PBE sunucularında yerini alacak olan Senna karakteri, bazı kullanıcıların erişimine açıldı. Türkiye genelinde 1 Kasım itibariyle tamamen erişime açık olması bekleniyor.

LOL SENNA KARAKTERİNİN ÖZELLİKLERİ VE YETENEKLERİ NELER?

Senna karakterinin hikayesi hakkında resmi internet sitesinden alınan yazı şu şekilde;

Senna anlaşılması zor bir kişi. Çocukluğunda Kara Sis tarafından lanetlenmiş. Sonradan âşık olacağı adamın babası tarafından eğitilmiş. Korkunçlu yeşil bir hayalet tarafından öldürülmüş ve altı yıl boyunca bir fenere hapsedilmiş. Eee, peki sonra? Onu Demacia’daki beyaz çitli bir çiftlikte iki çocuğu, sevgi dolu Pug’Maw’ı ve eşiyle mutlu bir hayat mı bekliyor?

Hayır. Bu, LoL’ün ilk nişancı desteği için yeterli değil. Bu kadarıyla yetinemez. Kara Sis’in sonunu getirmek istiyor. Sis’in onu avlamasına sebep olan lanetten kurtulmak istiyor. Thresh’in fenerinin içinde acı çeken bütün ruhları özgürlüğe kavuşturmak istiyor. Ve tüm bunları yaparken havalı bir silahı olsun istiyor.

Her Şey Devasa Bir Silahla Başladı

Kıdemli tasarımcı August “August” Browning, “Xayah ve Rakan’ı sevmemizin sebeplerinden biri de alt koridorda gerçek bir çift olarak oynayabilmenizdi,” diyor. “Senna’nın Lucian’la beraber aynı koridora gidebilmesi için onu destek şampiyonu yapmak istiyorduk. Fakat aynı zamanda hapsolmadan önce bir silahı vardı ve bunu korumalıydık. Oyunda nişancı bir destek şampiyonu yoktu; bu yüzden özgün bir şampiyon getirmek istedik.”

LoL’de bir makinalı tüfek, bir mitralyöz, bir çifte (purosuz),bir taramalı Kog’Maw, iki tabanca, iki tüfek, iki roketatar, üç piştov ve altı alev saçan diz var. Fakat bir hayali silahımız eksikti: devasa bir silah.

Senna’nın büyük yadigâr topu, tasarımına yön veren unsurlardan biriydi. Onun hem konsept çizimini hem de oynanışını şekillendirdi. Geliştirme sürecinin ilk başlarında Senna silahının geri tepmesini kullanarak yeni bir konuma atıldığı bir yeteneğe sahipti. Fakat bu onun nişancıdan çok bir büyücü gibi hissettirmesine yol açtı. Bu yüzden August eşi gibi çifte tabanca kullandığı bir yetenek seti üstünde çalışmaya başladı.

“Ben bunun üstünde çalışırken, Sanat Ekibi büyük silahı çizmeye devam etti,” diye açıklıyor August. “Ve gerçekten de inanılmaz işler çıkardılar. Dolayısıyla tabanca içeren yetenek setinden vazgeçip devasa silaha geri döndüm.”

August oynanış üstünde çalışırken Sanat Ekibi, Konsept Tasarımcısı Justin “Riot Earp” Albers’ın liderliğinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Senna’ya ilgi duyan tüm sanatçılar onu ve silahını tasarlayıp çizdi.

“Fantastik bir topun nasıl görüneceğini düşünmemiz gerekti,” diyor Riot Earp. “Sanatçılardan biri, çeşitli Işık Muhafızlarının silahlarının eritilip bir şekilde yeniden oluşturulduğu fikrini öne sürdü. Ve hepimiz bu fikrin havalı olduğunu düşündük. Bir süre tasarımın üstünde çalıştıktan sonra, Thresh’in yakaladığı diğer Işık Muhafızlarının sahip olduğu ışıktaşlarından yapılmış bir silah oluşturduk.”

LoL’de daha önce sadece mutlak bir birim olarak sınıflandırabileceğimiz bir silah olmadığı için, ekip topu oyun içinde test ettiğinde bazı aksaklıklarla karşılaştık. Bir ara Senna, Ekko’nun sopasını taşıyor gibi duruyordu ama bu canavar, sopadan beş kat daha büyüktü. Dev bir sopa silahla rakipleri tokatlamak tam olarak nişancı destek temasıyla uyuşmuyor. Bu yüzden ekip animasyonları düzeltmek için bazı yaratıcı çözümlere başvurdu.

Bu büyüklükte bir silahın gerçekçi biçimde nasıl taşınabileceği hakkında animasyon sanatçılarına fikir vermek için, ekibin üyelerinden biri Senna’nın silahının gerçek boyutlu bir maketini yaptı. Böylece Senna artık aşırı büyük sopasını rakiplerin kafasına indirmek yerine, devasa silahıyla onları vurabiliyordu.

Silahın tasarımı kesinleştirildikten sonra, ekip Senna’nın başka bir tasarım unsuruyla ilgili kafa yormaya başladı: Bu kadın kimdi?

Karanlık Olmadan Işık Da Olmaz



İkilem Senna’nın tasarımının en önemli noktası: ışık ve karanlık, fener öncesi ve fener sonrası, hayat ve ölüm.

Eskiden Senna, Thresh’in fenerine hapsedilen korkmuş bir kadındı; fakat serbest bırakılan Senna aynı kişi olamazdı. Fenerin içinde geçirdiği ıstırap dolu altı yıl sonrasında değişmeliydi.

Kıdemli Hikâye Yazarı David “Interlocutioner” Slagle, “Herkes Lucian ve Senna’nın hikâyesini bildiğini sanıyor,” yorumunda bulundu. “Ancak aslında bildiğimiz tek şey Thresh’in Senna’yı öldürdüğü. Eskiden eşiyle ve işkencecisiyle arasındaki ilişkiler üstüne kurulu bir kadındı. Dolayısıyla onun bu ilişkiler dışında nasıl bir kişiliğe sahip olacağını kesinleştirmeliydik.”

Interlocutioner, Senna’nın kim olduğunu keşfetmek için toplantıdaki Senna konseptlerine uyacak hikâyeler yazdı. Her hikâyeden çeşitli bölümleri alıp birleştiren ekip, ortak bir noktada buluştu: Senna basit bir kadın değildi. Özellikle de kendisinin ilişkileri tarafından şekillendirilmesine izin verecek biri değildi. Kadim ve şeytani bir şey onu etkilemişti. Bu karanlık bir şeydi. Ve sonunda Interlocutioner, Senna’nın hikâye temellerini belirledi: Lanetli bir kadındı ama laneti onun gücünün kaynağıydı.

“Tema açısından zıtlığın çok önemli olduğunu düşünüyorum,” diyor August. “Senna berbat ve korkunç bir cehenneme mahkûm edilmişti. Böyle bir şey yaşamak insanı değiştirir.”

Ekibin karşılaştığı en zor şeylerden biri de Senna’nın kişiliğini oturtmaktı.

Thresh’in fenerinde sıkışıp kaldıktan sonra, Senna Sis’in onu bu kadar uzun süre kovalamasının sebebinin içindeki yaşam alevi olduğunu ve Sis’in amacının bu alevi ele geçirmek olduğunu öğrendi. Ayrıca Sis’e mahkûm edilen diğer ruhlarla da bir yakınlık kurdu. Eşi de dahil olmak üzere fenerin dışındakiler, onları lanetlenmiş olarak görse de Senna ruhların acılarını anlıyordu ve Sis’in planına dahil olmak istemediğini biliyordu. Dışarı çıktığında Sis’i sonlandırmanın tek yolunun içinde topladığı karanlık gücü kullanmak olduğunu çok iyi biliyordu.

Böyle bir acı ve ıstırabı derinliği olmayan, sadece sinirli veya agresif bir karakterle yansıtmak kolay olabilir. Fakat Senna geçmişinin hayatını mahvetmesine izin vermeyecekti. Diğerleri espri anlayışını biraz garip bulsa da o hâlâ ufak şeyleri komik bulabiliyordu. Interlocutioner ne istediğini bilse de Senna’nın yavan kara mizahını anlatmak bazen epey zordu. Kimse şaka yapıp yapmadığını anlayamıyordu.

Hikâyesini Oyunda Anlatmak

Senna’nın kim olduğunu ve nasıl böyle olduğunu anladıktan sonra, ekip oynanış üzerine odaklanmaya döndü. Senna’nın karakterini yetenekleriyle nasıl yansıtabilirdik? Kendisi bu kadar birbirine zıt unsura sahipken, yetenekleri nasıl görünecekti? Ayrıca tüm bunları nişancı destek rolüne nasıl uyarlayacaktık?

Cevabı Senna’yı son gördüğümüzden beri, onun neler yaşadığını düşününce bulduk.

Senna’nın minyon biçmeden, skor çalmadan veya doğrudan nişancı eşyaları çıkmadan güçlendiğini hissettirebilmesi için, ekip tıpkı Thresh’in pasifinde olduğu gibi Senna’nın da ruh topladıkça güçlenmesi fikrinde karar kıldı. Fakat ruhları emmek yerine, lanetini kullanarak Sis’i kendine çekiyor ve böylece ruhları işkenceden kurtarıyor (yani oyun içinde ruhların üstünden geçmek yerine, onlara normal saldırılarıyla vurarak güçlendirme kazanıyor). Ve emdiği her Sis parçasıyla beraber daha da kuvvetleniyor ve Sis’in gücünü silahında biriktirerek saldırdığı rakiplerin üstüne salıyor.

Ama bu yetenek setinin sadece bir kısmı. Geri kalanı ne olacak?

Senna yıllarca fenere hapsolsa da Lucian ile Işık Muhafızlarının yanında aldığı eğitimi ve onlarla birlikte girdiği çatışmaları unutmadı. Önceki hayatıyla arasında hâlâ bir bağ var ve ekip bunu oyun içinde de göstermek istedi. Bu yüzden Senna’nın Q’su Lucian’ınkine benziyor ama eşinin yeteneğinin adı Işık Atışı’yken, onunkinin adı Deşen Karanlık.

Tüm bunlara rağmen öldü. Altı yıl boyunca ona işkence edildi ve hapsolan diğer ruhlara işkence edilmesine tanık oldu. Yine de Sis’ten bir şey kazandı: kendini ve takım arkadaşlarını hortlağa dönüştürme yeteneği.

Ekip, Senna’nın özgürlüğüne kavuşmasına rağmen fenerin içinde yaşadıklarının sonsuza dek onun bir parçası olacağını ve onu güçlendirdiğini göstermek istedi. Senna lanetinin gücünü, Işık Muhafızı olarak gördüğü eğitimi ve fenerde geçirdiği zamanı birleştirip kuvvetli bir Sis ve ışık patlaması ateşleyerek önüne çıkan rakipleri yok ediyor ve takım arkadaşlarını iyileştiriyor.

Sadece bütün parçalarını, yani acısını ve sevgisini kullanarak Sis’in sonunu getirebilir ve Runeterra’yı kurtarabilir. Thresh tarafından öldürülüp işkence edildiyse de sonunda galip geldi.

Ve Sonsuza Dek Mutlu Yaşadılar… Ya Da Yaşamadılar



Senna özgürlüğüne kavuştuğuna göre ne olacak?

“Sonsuza dek mutlu yaşamayabilirler. Şimdilik her şey yolunda gitmiyor,” diye açıkladı Interlocutioner. “Yine de onlara acı yerine, bir kez de olsun sevgiyi deneyimleme fırsatı vermek istiyorduk. Senna kurtuldu. Artık sürekli işkence görmüyor. Ve Lucian eşine kavuştu. Mükemmel olmasa da gerçek. Aşklarının gerçek olmasını istiyorum.”