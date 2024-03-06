Lol çöktü mü, neden açılmıyor, çalışıyor mu? League of Legends Lol ne zaman düzelecek?
Milyonlarca kullanıcısı olan Lol çöktü mü sorusuna yanıt aranıyor. Oyunseverlerin sıklıkla ziyaret ettiği Lol hata vermeye başladı. Akşam saatlerinde yaşanan sorundan ötürü Riot Games'den açıklama bekleniyor. Peki Lol çöktü mü, neden açılmıyor, serverler çalışıyor mu? League of Legends Lol ne zaman düzelecek?
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Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan video oyunu League of Legends Lol çöktü mü, ne zaman düzelecek sorusuna yanıt aranıyor. Oturum açmak istendiğinde giriş yapamayan pek çok kullanıcı açıklama beklemeye başladı. Peki Lol çöktü mü, neden açılmıyor, serverler çalışıyor mu? League of Legends Lol ne zaman düzelecek?
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LOL ÇÖKTÜ MÜ? 6 MART 2024
Riot Games tarafından geliştirilen League of Legends servlerlarında bugün itibarıyla sorun yaşanıyor. Downdetector isimli sitede yer alan server raporlarına göre 6 Mart Çarşamba günü saat 16.00 itibarıyla birçok kullanıcı problem yaşadığını bildirdi. Konuyla ilgili henüz açıklama gelmedi. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.
LOL OYUNU HAKKINDA
Beş güçlü şampiyondan oluşan iki takımın birbirlerinin üslerini yok etmeye çalıştığı takım çalışmasına yönelik bir strateji oyunudur
League of Legends, Riot Games tarafından geliştirilen ve yayımlanan video oyunu. 27 Ekim 2009 tarihinde Riot Games'in ilk oyunu olarak "League of Legends: Clash of Fates" adıyla piyasaya çıkmıştır. MOBA türü strateji oyunudur. Oyun Warcraft III haritası olan Defense of the Ancients örnek alınarak yapılmıştır.
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