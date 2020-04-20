Lokomotif nasıl yazılır?

Lokomotif sözcüğü nasıl yazılır, sözlük anlamı nedir? Pek çok kişi yazım kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

LOKOMOTİF NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, lokomotif şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde görülen "lokomatif, lokomotiv" gibi yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı 'lokomotif 'tir.

LOKOMOTİF NEDİR? TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

TDK sözlüğüne göre dilimizdeki karşılığı 'Tren vagonlarını çeken, tekerlekli, buharlı, elektrikli, termik motorlu veya sıkıştırılmış havalı makine' anlamına gelen lokomotif, Türkçeye Fransızcadan geçmiştir.