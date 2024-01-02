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Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı yeni filmi Lohusa’nın tanıtım filmi yayınlandı.

'Arif V 216' ve 'Görümce' gibi Türk Sineması’ndaki önemli filmlerin yönetmenliğini üstlenen Kıvanç Baruönü’nün yönetmenliğini yaptığı ve Muzaffer Yıldırım’ın yapımcılığını üstlendiği 'Lohusa'nın tanıtım filminde; Gupse Özay ve Onur Gürçay’ın canlandırdığı karakterlerinin doğum sonrası halleri, izleyenleri güldürdü.

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Genç bir anne - babanın, doğumdan sonra yaşadıkları macera dolu 40 günü odağına alan 'Lohusa'nın tanıtımı, izleyicilere filme dair küçük ipuçları verdi. Oyuncu kadrosunda; Gupse Özay, Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Servet Pandur, Feri Güler, Birsen Dürülü, Su Şanad, Elif Nur Kerkük, Alper Baytekin, Cihan Albayrak, Zerrin Nişancı, Ceren Morova, Kahraman Sivri, Özen Özkan, Ali Yasin Özegemen, Anıl Altınöz ve Feriha Eyüpoğlu’nun olduğu, gösterime 19 Ocak'ta girecek olan 'Lohusa'nın tanıtım filmi, yayınlanmasından hemen sonra büyük ilgi gördü.

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